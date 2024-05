Comment débloquer le Reclaimer 18 dans MW3 & Warzone

La mise à jour de la saison 4 de Warzone et MW3 apporte une foule de nouvelles armes, dont le fusil à pompe Reclaimer 18, que les fans de longue date reconnaîtront. Voici donc comment débloquer le Reclaimer 18, mieux connu sous le nom de SPAS-12, dans MW3 et Warzone.

La saison 4 de Modern Warfare 3 et Warzone ajoute quatre nouvelles armes à l’arsenal, ce qui pourrait bouleverser la méta dans les deux jeux. Si le Kar98k a dominé les débats, un autre classique, le fusil à pompe SPAS-12 de MW2, fait son retour sous le nom de Reclaimer 18.

Alors si vous voulez abattre vos ennemis comme en 2009, voici comment débloquer le Reclaimer 18 dans MW3 et Warzone.

Vous pouvez débloquer le fusil à pompe Reclaimer 18 via le Secteur 23 du Passe de combat de la saison 4 de MW3 et Warzone, qui ne sera pas disponible avant la mise à jour de la saison 4 Rechargée. Alors que le Kar98k et le Superi 46 seront disponibles au lancement de la saison le 29 mai, ce fusil à pompe emblématique n’arrivera qu’avec la mise à jour de mi-saison.

Activision Le Reclaimer 18 devrait arriver dans le Passe de combat de la Saison 4 Rechargée.

Cela n’a pas été officiellement confirmé par les développeurs, mais selon l’image montrée dans le communiqué de la saison 4, il semble que le Secteur 23 sera l’endroit où débloquer le fusil à pompe.

Si cela se confirme, vous devrez compléter cinq défis différents pour obtenir quatre sous-récompenses avant de finalement mettre la main sur le SPAS-12.

Les joueurs de longue date de Call of Duty se souviendront du SPAS-12 comme l’une des armes de courte portée les plus puissantes de MW2 (2009). Ils seront donc sans doute impatients de l’obtenir à nouveau dans MW3 et Warzone, et les descriptions des développeurs sur l’arme la rendent tout aussi létale.

“Les vétérans de Call of Duty connaissent peut-être ce fusil à pompe légendaire de calibre 12, lourd et percutant, sous un autre nom, et à mi-saison, vous pourrez renforcer votre arsenal avec ce fusil à pompe classique qui offre une frappe rapide et puissante.

Vu pour la dernière fois dans Call of Duty: Black Ops Cold War, cette nouvelle variante réinventée offre une base de huit cartouches semi-automatiques avec 16 en réserve.“

Et voilà tout ce que vous devez savoir pour débloquer le Reclaimer 18 dans Modern Warfare 3 et Warzone.