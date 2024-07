La Saison 5 de Modern Warfare 3 et Warzone est presque là et elle apporte un bon nombre de nouvelles armes au jeu. Voici comment vous pouvez débloquer la SMG Static-HV lorsque la Saison 5 sera lancée.

Avec la nouvelle saison à l’horizon, nous avons eu un aperçu de tout le nouveau contenu qu’elle apportera, y compris un crossover WWE, deux nouvelles cartes de base, Bait et Yard, et bien sûr, plusieurs nouvelles armes.

Nous allons également avoir droit à de nouvelles SMGs et fusils, une arme de mêlée Spear, et un nouvel arc plus tard dans la saison.

Alors, avant de plonger dans la Saison 5, voici comment débloquer la nouvelle SMG, la Static-HV.

Activision

La Static-HV se débloque via le Passe de combat de la Saison 5. Vous devrez compléter le Secteur Six du Battle Pass.

Une fois que la Saison 5 sera lancée, vous devrez compléter les Secteurs Un, Trois et Cinq avant de pouvoir commencer à travailler sur le secteur requis. On ne sait pas encore quelles autres récompenses vous pourrez obtenir dans le secteur, mais en général, il s’agit de cosmétiques tels que des autocollants d’arme ou des jetons Double XP.

Alternativement, vous pouvez passer à BlackCell pour débloquer instantanément le secteur afin d’obtenir la Static-HV rapidement. Une fois débloquée, vous pouvez commencer à la monter en niveau et ajouter de nouveaux accessoires dans le Gunsmith pour améliorer l’arme.

“Comme une LMG miniature, la Static-HV continue de tirer même dans les combats les plus intenses. Submergez vos adversaires avec une pluie de balles et utilisez le Gunsmith pour vous spécialiser dans le tir au jugé, en posture tactique ou en visée,” selon la description de l’arme.

La Static-HV a une cadence de tir élevée, couplée avec une base de 50 cartouches dans son chargeur, selon la description du blog de CoD.