Comment débloquer le Torque 35 dans MW3 & Warzone

Modern Warfare 3 et Warzone vont introduire quatre nouvelles armes dans la Saison 5, dont le Torque 35, un lanceur unique en son genre. Voici quand et comment l’obtenir.

Cette nouvelle arme est un arc à poulies qui tire des flèches récupérables, et le type de munitions peut également être personnalisé selon les préférences de l’utilisateur.

Cela vous donne envie ? Découvrez alors comment débloquer le Torque 35 dans MW3 et Warzone.

Le Torque 35 sera disponible en cours de saison via les défis hebdomadaires dans MW3 et Warzone.

Lorsque les détails seront publiés, nous mettrons à jour cette section avec tous les défis à relever pour débloquer cette arme. Nous vous informerons également dès qu’une date de sortie pour le Torque 35 sera confirmée.

“En cours de saison” peut signifier à tout moment durant la Saison 5 ou la mise à jour Rechargée. Dans le passé, ces armes “en cours de saison” ont tendance à être disponibles lors de la mise à jour de mi-saison, nous nous attendons donc à voir le Torque 35 introduit à l’occasion de la MAJ Rechargée de la Saison 5 de MW3 et Warzone.

Les développeurs de Call of Duty ont révélé divers détails sur le Torque 35. L’aspect le plus intéressant est sa personnalisation, car ils ont indiqué que cette arme dispose “d’une gamme d’options de munitions, y compris des têtes de flèche équipées de thermite, d’explosifs et de cartouches de gaz.”

Le Torque 35 est également équipé d’un viseur point rouge intégré et chaque tir peut être retenu plus longtemps pour augmenter la force et la vitesse, le rendant plus efficace à longue portée.

La Saison 5 de Warzone et Modern Warfare 3 ne propose pas seulement un nouvel arc à poulies, les joueurs pourront également participer à l’événement Summerslam de la WWE, qui apporte de nouveaux modes et des skins d’opérateurs inspirées par la célèbre franchise de catch.