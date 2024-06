Qu’est-ce que le mode Ravages de MW3 ?

Le mode Ravages de MW2 revient dans Modern Warfare 3 à l’occasion de la mise à jour Rechargée de la Saison 4, offrant aux joueurs une nouvelle playlist multijoueur à essayer.

En accord avec le thème de la mise à jour de mi-saison sur la “mutation“, le mode que bouleverse la formule du Match à mort par équipe de manière intéressante.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le mode Ravages dans MW3.

Explication du mode Ravages

Ravages est une variante du mode Match à mort par équipe standard où des modificateurs changent le gameplay de chaque partie. Ces modificateurs vont des effets plus subtils comme le rechargement forcé après chaque élimination, à des règles plus bizarres comme la gravité réduite et les opérateurs éliminés qui laissent tomber des grenades collantes.

Activision Le mode Ravages est une version unique du MME classique.

Un des modificateurs est actif dès le début de la partie, puis quatre autres s’activent lorsque une équipe atteint respectivement 12, 24, 36 et 48 éliminations. Ensuite, c’est une course pour obtenir le plus d’éliminations, car la première équipe à atteindre 75 est déclarée gagnante.

Il y a 14 modificateurs différents au total, mais seulement cinq apparaîtront dans chaque partie, offrant ainsi une grande variété et des combinaisons qui peuvent rendre les parties chaotiques.

Tous les modificateurs

Réapprovisionnement en munitions : rechargement automatique après avoir éliminé un ennemi.

: rechargement automatique après avoir éliminé un ennemi. Retrait des troupes : faible gravité.

: faible gravité. Changement de caméra : mode à la troisième personne.

: mode à la troisième personne. Réaction en chaîne : réalisez des éliminations pour lancer des grenades collantes.

: réalisez des éliminations pour lancer des grenades collantes. Chargé à bloc : réalisez des éliminations pour devenir enragé.

: réalisez des éliminations pour devenir enragé. Plein d’équipements : réalisez des éliminations pour gagner de l’équipement.

: réalisez des éliminations pour gagner de l’équipement. En visuel : le drone avancé est toujours actif.

: le drone avancé est toujours actif. Trafiquant d’armes : recevez une arme aléatoire à chaque élimination.

: recevez une arme aléatoire à chaque élimination. Smash héroïque : atterrissage explosif depuis une position élevée.

: atterrissage explosif depuis une position élevée. Crack : arbalètes uniquement, carreaux Molotov.

: arbalètes uniquement, carreaux Molotov. Trio gagnant : gagnez une série d’éliminations aléatoire après avoir réalisé 3 éliminations.

: gagnez une série d’éliminations aléatoire après avoir réalisé 3 éliminations. Un coup : élimination d’un tir dans la tête.

: élimination d’un tir dans la tête. Tueur sensoriel : lancez une grenade instantanée (et une impulsion de ping) à chaque élimination.

: lancez une grenade instantanée (et une impulsion de ping) à chaque élimination. Renouvellement du système (cinquième modificateur uniquement) : relance complètement tous les modificateurs actifs.

Ravages est apparu pour la première fois dans MW2, mais les développeurs ont décidé de le ramener dans MW3 avec un nouvel ensemble d’améliorations. Avec autant de modificateurs différents pouvant s’activer à différents moments, il est peu probable que vous viviez la même combinaison deux fois.

Le mode Ravages n’est pas tout ce que la Saison 4 Rechargée de MW3 a en réserve. Le nouveau fusil à pompe Reclaimer 18 et l’arme de mêlée Sledgehammer sont également disponibles, en plus du retour du mode Get High.