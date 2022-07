Comment corriger les problèmes de FPS dans la Saison 4 de Warzone Pacific

Dexerto . Dernière mise à jour: 21 juil. 2022

Si vous voulez être sûr d’obtenir les meilleures performances de votre système lorsque vous jouez à Warzone, voici comment résoudre les problèmes de FPS dans Warzone Pacific Saison 4.

Les FPS sont un élément à ne pas négliger pour les amateurs de compétition. Plus votre jeu est fluide, plus votre temps de réaction sera rapide et plus il sera facile de suivre les cibles en mouvement. C’est pourquoi certains joueurs n’hésitent pas à mettre le prix fort pour avoir les meilleurs outils possibles.

Avec les dernières modifications apportées à Warzone, les spécifications minimales PC peuvent parfois ne plus suffire. C’est pourquoi de plus en plus de joueurs signalent rencontrer des chutes de FPS depuis le lancement de la mise à jour de mi-Saison de Warzone.

De régulières chutes de FPS sur Warzone

Depuis le coup d’envoi de la Saison 4, les réseaux sociaux et les forums sont envahis de messages de joueurs, signalant rencontrer des baisses significatives de FPS.

Pour la plupart, le problème a pris de l’ampleur depuis le téléchargement de la dernière mise à jour.

Plusieurs joueurs dotés de systèmes haut de gamme se retrouvent avec des FPS extrêmement bas sur Warzone. Comme le jeu est de plus en plus lourd pour le CPU, une bonne carte graphique ne sera plus suffisante pour obtenir des performances optimales.

Il semblerait que Warzone subisse des problèmes d’optimisation, le jeu devenant de plus en plus difficile à exécuter sur certains PC. Bien que de nombreux joueurs se plaignent d’avoir du mal à exécuter Warzone, les développeurs n’ont pas commenté ces problèmes de performances.

En attendant, voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour vous assurer d’obtenir le maximum de performances de votre PC.

Utiliser les meilleurs paramètres sur Warzone

Avant tout, vous devez vous assurer que vous utilisez les paramètres optimaux de Warzone sur votre PC. Pour Warzone, une bonne performance l’emporte largement sur des graphismes élevés.

Des paramètres tels que le Raytracing seront extrêmement éprouvants pour votre système sans pour autant vous donner d’avantage concurrentiel.

Restauration des pilotes NVIDIA

NVIDIA partage régulièrement de nouveaux pilotes graphiques pour maintenir les performances du système optimales, mais ces mises à jour ont parfois l’effet inverse.

Si vous constatez une baisse significative des performances de votre PC, il peut être intéressant de ramener vos pilotes à une version précédente.

Pour restaurer un pilote NVIDIA sous Windows :

Recherchez le Gestionnaire de périphériques et ouvrez-le

Cliquez sur Cartes graphiques

Double-cliquez sur votre carte graphique

Ouvrez l’onglet Pilote

Sélectionnez Restaurer le pilote

Si cette option est grisée, vous allez devoir désinstaller manuellement puis installer le pilote précédent.

Sélectionnez Désinstaller l’appareil dans le même menu, puis suivez les étapes

Accédez à l’onglet Pilotes GeForce sur NVIDIA.com

Recherchez votre carte graphique

Installez un pilote précédent de la liste

Revenir aux paramètres d’usine de la carte graphique

Les développeurs PC de Call of Duty, Beenox, ont annoncé le 18 juillet qu’ils ont remarqué que “les joueurs utilisant l’overclocking ont jusqu’à 20% de problèmes de stabilité en plus par rapport à la population générale des joueurs”.

Il semble que l’overclocking de votre carte graphique puisse donc causer un certain nombre de problèmes de stabilité dans Warzone, et ils recommandent donc aux joueurs de “revenir aux paramètres d’usine de votre matériel.”

Utiliser le DLSS de NVIDIA

Lors du lancement de la Saison 3 de Warzone, la technologie DLSS de NVIDIA a débarqué dans le battle royale. Si vous possédez une carte graphique NVIDIA RTX, vous pouvez activer le DLSS à partir des paramètres du jeu, ce qui peut vous donner une amélioration significative des performances.

Pour activer NVIDIA DLSS dans Warzone :

Lancez Warzone

Allez dans l’onglet “Graphismes” du menu Options

Faites défiler jusqu’à trouver l’option “NVIDIA DLSS”

Faites votre choix entre les 4 paramètres disponibles : Ultra Performance, Performance, Équilibré ou Qualité

Désactiver le mode jeu proposé par Windows

Windows propose un paramètre « Mode jeu » qui selon différents témoignages peut provoquer des problèmes de FPS. Ce mode est censé donner la priorité aux jeux, ralentissant tous les autres processus. Cependant, cela peut avoir des effets négatifs sur votre PC lorsque vous jouez à Warzone.

Comme le mode jeu est activé par défaut, cela pourrait être un facteur contribuant aux problèmes de FPS.

Ouvrez le menu “Paramètres” de Windows

Allez dans “Jeux”, puis “Mode jeu”

Cliquez ensuite sur « Paramètres graphiques»

Désactiver le mode jeu

Résoudre les problèmes de processeur sur Warzone

En modifiant simplement une valeur dans votre dossier Modern Warfare dans les documents, vous pourriez voir une amélioration considérable des performances, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

Modern Warfare peut utiliser par défaut une valeur incorrecte pour le nombre de cœurs de votre système, ce qui entraîne des chutes de FPS.

En bref :

Ouvrez le Gestionnaire des tâches et sélectionnez l’onglet Performance

Cliquez sur Processeur et vous verrez combien de cœurs a votre PC

Ouvrez Modern Warfare dans vos documents

Sélectionnez le dossier «joueurs»

Cliquez sur “adv_options”

Définissez «RenderWorkerCount» pour qu’il soit égal à votre nombre de cœurs

Enregistrez et quittez et vous devriez voir une nette amélioration des performances de Warzone

Jusqu’à ce que les problèmes de performances de Warzone soient résolus directement par les développeurs malheureusement vous ne pourrez rien faire de plus.