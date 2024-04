Warzone et MW3 : une énorme vague de ban s’abat sur les tricheurs, et ce n’est que le début

Plus de 58 000 comptes ont été officiellement bannis par Activision pour tricherie dans Modern Warfare 3 et Warzone, alors que les développeurs ont rejeté les réclamations des joueurs clamant des bannissements permanents “par erreur”.

CoD mène une bataille contre les tricheurs depuis plus d’une décennie, et en 2021, Activision a renforcé son arsenal en lançant le système anti-triche ‘RICOCHET‘. À l’ère de MW3 et Warzone en 2024, et malgré les améliorations constantes de l’anti-triche, le combat continue.

Quelques jours avant le lancement de la Saison 3, Activision a annoncé que 27 000 comptes CoD avaient été bannis, avant de révéler qu’ils prévoyaient “d’autres vagues de bannissements à venir“.

Peu de temps après, le 10 avril, une nouvelle vague a frappé puisque 58 000 autres tricheurs ont été bannis, portant le total des bannissements à plus de 85 000 en seulement cinq jours.

Un représentant d’Activision a fourni une déclaration à CharlieIntel concernant les bannissements : “Soyez méfiants des affirmations audacieuses faites par des tricheurs essayant de vendre des abonnements à leurs produits. #TeamRICOCHET a lancé une série de mesures d’application ciblées contre les vendeurs de cheats, résultant en plus de 58 000 comptes détectés bannis hier. D’autres vagues de bannissements sont attendues.“

Alors que les vagues de bannissements continuent d’arriver au début de la saison 3 pour Warzone et MW3, des joueurs se sont plaints aux développeurs, les accusant de les avoir bannis “par erreur”. Cela a également été alimenté par un afflux de joueurs utilisant des outils de déblocage, ce qui constitue une infraction bannissable.

Cependant, Activision a démenti ces allégations et a confirmé à CharlieIntel que les bannissements permanents dans Call of Duty sont définitifs et qu’il n’y a “pas de bannissement permanent erroné“.