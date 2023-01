Les changements de Warzone 2 Saison 2 : Goulag, loot, atouts personnalisables…

Malgré le report de la saison 2 de Warzone 2, les premières grandes nouveautés de cette nouvelle saison ont été dévoilées par les développeurs. Alors de la nouvelle carte Resurgence à de nouvelles armes et bien et plus encore, voici tout ce que vous devez savoir.

En se basant sur les nombreux commentaires de la communauté, les développeurs de Warzone 2 ont promis des changements majeurs à l’occasion du lancement de la saison 2 du Battle Royale.

Et avec une nouvelle carte de style Resurgence, des atouts personnalisables, le retour du Goulag en 1v1 et des changements au niveau du loot, les fans de Warzone 2 ont de quoi se réjouir.

L’article continue après la publicité

Le 25 janvier, Activision a publié un communiqué résumant “certains” des changements à venir dans la saison 2 de Warzone 2.

Alors, avant que cette nouvelle saison n’arrive, assurez-vous de faire le point sur tout ce qu’il y a à savoir avant son lancement.

Sommaire

Activision La deuxième saison de Warzone 2 arrive à grands pas.

Le lancement de la saison 2 de Warzone 2 est officiellement prévu pour le mercredi 15 février 2023. Alors que la mise à jour visait initialement une sortie le 1er février, Activision a annoncé un retard vers la nouvelle date du 15 février. Cela signifie que la saison 1 est ainsi prolongée de deux semaines supplémentaires.

En général, les nouvelles mises à jour sont mises en ligne aux alentours de 19h, alors attendez-vous à ce qu’il en soit de même pour la saison 2.

L’article continue après la publicité

Une nouvelle carte Resurgence arrive dans Warzone 2 Saison 2

Activision Des rumeurs indiquent que la carte Castle de Vanguard devrait faire partie de la nouvelle carte Resurgence de Warzone 2.

Après de nombreuses fuites concernant une carte Resurgence dans Warzone 2, Activision a confirmé le retour de ce mode très apprécié par les joueurs avec une toute nouvelle carte.

Cependant, le lieu exact de cette carte, ainsi que sa date de sortie ne sont pas encore connus. Il est donc possible que cette carte arrive au tout début de la saison, ou alors à la mise à jour de mi-saison Rechargée.

Goulag et système de loot modifiés dans Warzone 2 Saison 2

Après de nombreuses plaintes des joueurs, les développeurs de Warzone 2 ont décidé de modifier le Goulag qui va passer du format 2v2 à 1v1 à l’image du premier Warzone.

L’article continue après la publicité

Dans le communiqué, les développeurs ont déclaré qu’ils travaillaient sur la création d’une carte dédiée au Goulag en 1v1 pour les saisons futures, mais qu’ils avaient modifié la carte existante pour qu’elle convienne mieux aux combats en 1v1. Le Geôlier est également remplacé par le temps supplémentaire de type domination comme dans Warzone 1.

Autre changement important de cette saison 2, il s’agit du retour du loot des adversaires qui tombe directement au sol.

Au lieu que les joueurs aient à fouiller dans les coffres et les sacs à dos des adversaires pour trouver du butin, Raven Software a décidé de ramener le système de loot de Warzone 1.

L’article continue après la publicité

En plus de ce changement, les développeurs ont également décidé de supprimer les sacs à dos moyens et grands du jeu et par conséquent, chaque joueur aura le même sac à dos pendant toute la durée d’une partie.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Changement majeur de l’économie dans Warzone 2 Saison 2

Si les joueurs de Warzone 2 critiquent depuis plusieurs semaines les prix élevés des largages de ravitaillement et la difficulté de trouver de l’argent, Raven Software a alors annoncé : “Il y a maintenant plus d’argent lootable dans Battle Royale, et les prix ont été équilibrés pour que vous en ayez plus pour votre argent.”

Concernant ce changement, Activision a augmenté la valeur la plus basse des piles d’argent provenant du butin au sol à 800$ et des caisses enregistreuses à 500$. Le coût des armes principales et des largages de ravitaillements dans les stations d’achat a également été réduit, mais les développeurs n’ont pas précisé de nouveau prix.

L’article continue après la publicité

Pack d’atouts personnalisables

Lors du lancement de la saison 2 de Warzone 2, les joueurs pourront enfin modifier leurs propres atouts. Activision annonce que “cette fonctionnalité sera lancée avec un nombre légèrement réduit d’atouts disponibles.“

Les développeurs prévoient de réintroduire lentement des atouts au fil du temps en gardant à l’esprit l’équilibre du jeu.

Amélioration de la qualité de vie dans Warzone 2 Saison 2

La saison 2 de Warzone 2 va enfin réintroduire la possibilité de rechercher une nouvelle partie directement à la fin de la précédente. Ce problème est répertorié sur le tableau Trello des développeurs depuis le 16 novembre, et la fonctionnalité est maintenant confirmée pour la saison 2.

Autre changement notable de la saison 2, les joueurs débuteront maintenant les parties avec trois plaques d’armure. “Cette standardisation apportera une sensation plus fiable à chaque duel dès le départ” expliquent les développeurs.

Afin de rendre le jeu plus rapide dans les mouvements, Activision va maintenant laisser les joueurs franchir les portes tout en pouvant équiper des objets.

Les nouvelles armes de Warzone 2 Saison 2

Activision L’arbalète est déjà disponible dans la campagne de Modern Warfare 2, son arrivée dans le mode multijoueur est donc logique.

En ce qui concerne les nouvelles armes de la saison 2 de Warzone 2 et de Modern Warfare 2, il semble que deux ajouts soient en bonne voie pour cette mise à jour. Divers fichiers analysés après la MAJ Rechargée de la saison 1 indiquent que l’Arbalète et que le fusil Vepr-12 seront les nouvelles armes de la saison 2.

Si l’Arbalète est déjà un élément connu des fans de Call of Duty, le Vepr-12 semble quant à lui un tout nouveau fusil à pompe.

Et voilà tout ce que nous savons pour l’instant sur la saison 2 de Warzone 2. Dès que nous aurons de nouvelles informations, nous ne manquerons pas de vous tenir informé.