Champion de Caldera pourrait revenir sur Warzone, mais avec quelques changements

À quelques jours du coup d’envoi de la Saison 4 Rechargée de Warzone, les développeurs se sont confiés sur leur désir d’essayer de nouvelles versions du mode à durée limitée Champion de Caldera, qui a connu un succès inattendu.

Aux yeux des joueurs, le mode Champion de Caldera était de loin l’un des modes à durée limitée les plus dynamiques de Warzone. Avec un lobby plus grand et un cercle qui se referme sans cesse, ce mode de jeu a donné un second souffle à Caldera.

Champion de Caldera a fait le bonheur des joueurs qui misent sur un style de jeu agressif, mais aussi de ceux qui en avaient plus qu’assez des campeurs qui empoisonnent continuellement la carte. Si bien, que le mode a eu droit à un retour des plus positifs, la plupart des joueurs demandant à ce qu’il revienne régulièrement sur Warzone.

Advertisement

Champion de Caldera de retour sur Warzone avec une nouvelle recette ?

Alors que la rumeur enfle quant au retour prochain de Champion de Caldera, le youtubeur Immortal, a avancé qu’il était possible que le mode s’éloigne de l’expérience solitaire qu’il avait initialement proposée.

“Ils ont dit qu’à l’avenir, ils pourraient potentiellement envisager de faire revenir Champion de Caldera en dehors des solos”, a déclaré le créateur de contenu. “Donc un Champion de Caldera, pour les Duos, Trios et Quads, où nous avons le même ensemble de règles.”

Un changement de cette ampleur ne pourrait que faire passer un mode déjà chaotique au niveau supérieur.

Advertisement

150 joueurs dans un seul lobby, c’est déjà difficile à gérer, même pour le plus aguerri des joueurs, mais ajouter des équipes coordonnées au mélange pourrait changer complètement la donne.

Pour l’heure, il est difficile de savoir si cela va réellement se produire, mais au vu du succès de ce mode à durée limitée, il ne fait aucun doute qu’il finira par revenir sur le battle royale, reste à voir quelles seront les règles du jeu !