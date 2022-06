Quand arrive la Saison 4 Rechargée de Warzone Pacific ? Terminator, Vargo-S, nouveaux modes…

Découvrez tout ce que nous savons à propos de la mise à jour de la Saison 4 Rechargée sur Call of Duty: Warzone Pacific, dont sa date de sortie.

La Saison 4 est disponible sur Warzone Pacific avec de nouvelles armes, la nouvelle carte Fortune’s Keep et des changements majeurs sur Caldera. Mais il y a encore du contenu à venir dans cette saison avec le patch de mi-saison, comme d’habitude.

À chaque fois, Call of Duty met en ligne une mise à jour majeure au beau milieu de la saison qui se nomme “Rechargée”. Elle apporte souvent des nouvelles armes, des modes de jeu et des améliorations diverses pour le jeu. La Saison 4 ne sera pas une exception car les développeurs sont déjà prêts à ajouter un nouveau crossover, des modes et plus encore.

Dans cet article, découvrez déjà toutes les informations que nous avons à propos de la Saison 4 Rechargée.

La date attendue pour la Saison 4 Rechargée sur Warzone Pacific

Même si, pour le moment, Raven Software n’a pas encore communiqué la date officielle de la Saison 4 Rechargée, on peut s’attendre à ce qu’elle soit mise en ligne entre le 25 et le 31 juillet, au milieu de la Saison 4.

Nous devrions pouvoir vous donner une date précise dans les semaines à venir dès que les développeurs l’auront annoncé.

Le crossover avec Terminator dans la Saison 4 Rechargée de Warzone

Après plusieurs teasers sur ce fameux crossover, l’annonce du Passe de combat de la Saison 4 a dévoilé que les Terminators T-800 et T-1000 seront disponibles en tant que packs dans la boutique du jeu au milieu de la saison.

L’arme Vargo-S dans la Saison 4 Rechargée de Warzone

Ce nouveau fusil d’assaut devrait prendre les commandes de la méta du jeu dès sa sortie au milieu de la Saison 4. En plus de la mitraillette Marco 5 qui est déjà surpuissante en ce début de saison, nul ne doute que des nouvelles armes vont encore faire des dégâts.

Nouveaux modes dans la Saison 4 Rechargée de Warzone

En plus de tout le contenu déjà cité ci-dessus, les joueurs pourront découvrir de tout nouveaux modes de jeu : Titanium Trials : Endurance et Renaissance des morts.

Vous aurez encore l’embarras du choix lors de cette prochaine mise à jour majeure sur Call of Duty: Warzone Pacific.