Le skin “Roze 2.0” de Warzone continue de semer la discorde

more

Load More

Alors que les joueurs de Warzone ont plus que jamais ce skin en horreur, on ne peut que croiser les doigts pour que les développeurs lui réservent le même traitement que le skin de Roze. En espérant bien sûr que cette fois-ci, le premier nerf soit le bon.

Dernièrement, une publication intitulée “Au diable ces skins invisibles Pay2Win…” a beaucoup fait réagir. Il a joint à son message un clip montrant son adversaire, utilisant comme on pouvait s’y attendre le skin Terreur nocturne pour se cacher dans un coin d’ombre et ce qui devait arriver, arriva. Dès qu’une cible s’est montrée il a surgit de l’ombre pour le prendre par surprise.

by Isabelle Thierens