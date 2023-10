Cette classe du Lachmann 762 de Warzone a un TTK totalement “absurde”

Le spécialiste de Warzone, IceManIsaac a récemment mis en lumière le Lachmann 762 qui avait déjà un TTK “absurde” et qui est encore meilleur depuis la mise à jour de la saison 6.

Avec la saison 6 représentant la dernière grande mise à jour de Warzone avant la sortie de Modern Warfare 3, de nombreux joueurs étaient sceptiques sur le fait que cette mise à jour allait apporter des changements majeurs, ce qui n’a absolument pas été le cas.

Cette dernière mise à jour majeure dans le cycle de Modern Warfare 2 a vu l’ajout de deux nouvelles armes, une version nocturne d’Al-Mazrah pour l’événement The Haunting, et un nombre significatif de buffs et de nerfs pour l’arsenal d’armes existant.

Ces changements visent à donner un nouveau souffle à la méta avant que MW2 ne cède sa place à MW3. Cependant, certaines armes familières continuent de dominer, et notamment le Lachmann 762.

La meilleure classe du Lachmann 762 pour la saison 6 Warzone

IceManIsaac, véritable expert de Warzone, fait l’éloge de ce fusil de combat depuis un moment et, suite à son buff dans la saison 6, estime que l’arme est meilleure que jamais.

“C’est mon arme préférée et ils l’ont améliorée. J’étais choqué ! Les chiffres étaient déjà absurdes, elle avait un TTK incroyable” a-t-il déclaré. “Cette arme est juste folle, que ce soit en combat rapproché ou à moyenne distance.“

Isaac note qu’elle est statistiquement “la meilleure” arme pour soutenir un sniper dans le jeu, mais ce fusil de combat peut également être utilisé comme une mitraillette et peut rivaliser avec le Lachmann Sub, l’ISO 45 et l’ISO 9mm.

Si vous souhaitez essayer cette arme dans Warzone, voici les accessoires que vous devez équiper :

Bouche : TY-LR8

Canon : LM Aurora 90

Laser : FSS Ole-V

Chargeur : Chargeur de 30 cartouches

Poignée arrière : Poignée LMK64

Avec Modern Warfare 3 qui approche, les joueurs pourraient ne pas vouloir trop changer leurs classes. Mais si vous êtes en phase d’expérimentation, pourquoi ne pas lui donner une chance.