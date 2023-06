Cette arme négligée de Warzone rivalise avec le Lachmann 556

Alors que le Lachmann 556 domine la méta de Warzone 2 à longue portée, TrueGameData a révélé un concurrent sous-estimé qui a échappé à l’attention de tous.

La méta à longue portée dans Warzone n’a pas vu beaucoup de variations depuis le lancement du jeu en novembre 2022. Le RPK dominait lors de la saison 1, l’ISO Hemlock a dominé la saison 2, et tout le monde utilisait le Cronen Squall lors de la saison 3.

Cependant, les nerfs apportés au Cronen Squall et à l’ISO Hemlock lors de la saison 4 ont mis fin à leurs règnes, laissant le trône inoccupé.

Et contrairement à toutes les autres saisons de Warzone que nous avons vues jusqu’à présent, il n’y a pour le moment aucune arme qui se distingue réellement des autres.

Si tous les regards tendent à se diriger vers le Lachmann 556, le HCR-56, le SO-14, et le TAQ-V, TrueGameData pense que le M13B pourrait être un sacré concurrent.

La classe M13B de TrueGameData

TrueGameData a récemment publié une vidéo YouTube afin de faire le point sur la méta des armes à longue portée dans la saison 4 et il a révélé que “le Lachmann 556 a un recul plus faible, mais je pense que le M13 compense avec un TTK plus rapide.”

À environ 70 mètres, le M13B a un TTK de 70 millisecondes plus rapide et est plus vif dans les duels à mi-distance.

Alors si vous souhaitez essayer cette arme, voici les accessoires que vous devez équiper :

Bouche : Komodo Heavy

Accessoire canon : FTAC Ripper 56

Munitions : Haute vitesse 5.56

Chargeur : Chargeur de 60 cartouches

Lunette : Slimline Pro

Et voilà pour la classe M13B de TrueGameData dans Warzone.