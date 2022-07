Cette classe Warzone venant de TikTok prouve la folle puissance de la MP5

more

De plus, cette classe permet également d’accélérer la vitesse des balles, le temps de transition du sprint au tir, ainsi que le temps d’ADS et la vitesse de déplacement.

Comme Superavrage le mentionne dans la vidéo, cette classe est destinée à capitaliser sur le potentiel de tir au jugé de la MP5, car la Poignée avant de mercenaire, le Laser 5mW et la crosse Rétractable FTAC réduisent tous la zone du tir au jugé.

Découvrez donc sans plus attendre, les accessoires que vous devez équiper pour reproduire cette “nouvelle” classe méta de Warzone :

Il est important de noter que cette classe se concentre sur la version de l’arme provenant de Modern Warfare et non de Black Ops Cold War.

Et récemment, un nouveau TikTok qui a partagé une classe de la MP5 est devenu viral puisqu’il montre exactement pourquoi cette arme est toujours “méta” malgré les nombreux nerfs.

Cependant, malgré de nombreux nerfs, la MP5 de Modern Warfare reste toujours une option extrêmement intéressante sur le Battle Royale en raison de sa précision et de ses dégâts solides.

La MP5 a longtemps été l’une des meilleures mitraillettes de Warzone. Pendant un long moment, de nombreux joueurs et streamers ont même qualifié cette arme de totalement “cassée”.

by Ludovic Quinson