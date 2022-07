Ce kill dans Call of Duty est le plus impressionnant de tous les temps

Les trickshots de Call of Duty ne sont peut-être plus aussi populaires qu’avant, mais ils sont toujours réalisés régulièrement, et l’un d’entre eux a récemment pris d’assaut les réseaux sociaux et est devenu viral.

Quand on pense aux trickshots de Call of Duty, on pense aux débuts de FaZe et d’OpTic, qui réalisaient des no-scopes 360° sur la carte Highrise de MW2. La montée en puissance de Youtube au début des années 2010 a également contribué à mettre CoD sous les feux des projecteurs, ainsi que les montages en devenir.

Au fil des années, les compilations de trickshot ont été reléguées à l’arrière-plan à mesure que l’essor des compétitions d’esports prenait le dessus. Cependant, il existe toujours une niche et un trickshot CoD viral a prouvé que cette forme d’art est bel et bien vivante.

Un trickshot de Black Ops devient viral

Un trickshot de Black Ops 1 franchement ridicule a été partagé par Lucas “Blaze” Mosing, membre de FaZe, sur Twitter. Le populaire joueur de Call of Duty a laissé entendre que cet exploit avait été réalisé assez récemment.

“Black Ops 1 est sorti il y a 10 ans et c’est peut-être la meilleure chose que j’ai jamais vue”, a-t-il déclaré à propos de la séquence.

Le joueur en question, au cours d’une partie de Search & Destroy, a installé deux Cameras et a ensuite procédé à la pose de la bombe. Le clip montre ensuite le joueur qui se tient beaucoup plus loin et qui tire avec son arme sur des marches devant lui.

Cela peut sembler déroutant au premier abord, mais il apparaît clairement après un deuxième visionnage qu’il modifiait l’angle de la surface pour permettre au projectile du lance-grenades de rebondir sur celle-ci et de faire un voyage improbable.

Black Ops 1 has been out for 10 years and this might just be the best thing I’ve ever seen pic.twitter.com/5sWDZpSmxr — Blaze (@FaZeBlaze) July 4, 2022

La grenade a rebondi sur les escaliers, a sauté d’un toit, a heurté un satellite, a ricoché sur un mur, avant de rebondir inexplicablement sur une camera, de heurter un autre mur, d’entrer en collision avec l’autre camera, de passer à travers une fenêtre, de rebondir une dernière fois d’une falaise, avant de frapper un ennemi au talon pour remporter la manche

Il ne fait aucun doute que la nature précise de la configuration et le degré de difficulté affiché ici signifient qu’il ne s’agit pas d’un coup de chance ou d’un accident, mais bien d’un coup calculé et complètement prémédité.

Malheureusement, nous ne pouvons pas vérifier qui est le joueur qui a réussi ce magnifique trickshot, mais il faut lui rendre hommage, car nous ne pouvons même pas imaginer le nombre d’heures qu’il a fallu pour le réaliser.