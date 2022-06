Patch Warzone Pacific Saison 4 toutes les nouveautés : Roadmap, Changements Caldera et Bonne Fortune

La Saison 4 de Warzone doit apporter un certain nombre de changements importants. Avec de nouvelles cartes, de nouveaux modes et un certain nombre de changements majeurs, voici les notes de patch complètes pour la Saison 4 de Warzone Pacific.

La Saison 4 a déjà promis d’apporter un grand nombre de changements au titre, notamment la nouvelle carte Bonne Fortune, un tout nouveau battle pass, le retour de Storage Town et l’arrivée de nouvelles armes.

Il y a également un certain nombre d’énormes changements à venir sur les armes, les atouts, les nouveaux modes, et plus encore, alors voici tout ce qui arrive dans la mise à jour de la Saison 4.

Nouvelles cartes et nouveaux modes

La Saison 4 apporte un certain nombre de nouvelles cartes et de nouveaux modes dans la Warzone. Avec l’arrivée de Bonne Fortune, une petite carte Resurgence similaire à Rebirth Island, les joueurs disposeront d’une toute nouvelle zone à explorer avec des POI uniques.

De plus, Storage Town de Verdansk arrivera à Caldera, ainsi qu’un certain nombre de nouveaux micro-points d’intérêt, des bunkers de mercenaires, une diminution de 50 % de la végétation sur la carte, la réintroduction des avions de chasse et un tout nouveau système de station d’échange d’armes, qui permettra aux joueurs d’échanger leurs armes contre du butin de grande valeur.

Le mode Butin en or fera son apparition à Caldera, offrant une nouvelle version de l’expérience Blood Money, tandis que Bonne Fortune Resurgence proposera le même mode que Rebirth Island, mais avec une toute nouvelle carte à explorer.

Roadmap

Voici la Roadmap complète de la Saison 4 dans Warzone Pacific.

Buffs et nerfs des armes

La méta est appelée à connaître d’importants bouleversements au cours de la Saison 4, avec un certain nombre d’armes méta et non méta qui subiront des changements pour les rendre plus viables (ou moins puissantes).

Des armes comme le STG et l’ensemble de la classe des fusils de précision ont reçu des nerfs, tandis que l’ITRA Burst, l’Armaguerra le Mac-10 ainsi que tous les Snipers ont reçu des buffs. Vous pouvez faire défiler la page pour obtenir tous les détails.

Vous trouverez ci-dessous les notes complètes du patch.

Gameplay

Nouveautés de Gameplay

SUV blindé | Nouveau véhicule

Ce véhicule est équipé d’un siège dédié à la tourelle sur le toit et de sièges supplémentaires permettant aux opérateurs d’utiliser leurs propres armes. Peut être acquis en récompense de contrats de sabotage.

[En Saison ] Accélération nitro pour une accélération instantanée mais limitée.

Grenade EMP | Nouvel équipement tactique | Tous les modes

Une grenade tactique non létale conçue principalement pour contrer les véhicules et qui perturbe également l’électronique de l’ennemi. Perturbe l’électronique de l’ennemi et supprime le HUD pendant 6 secondes. Désactive les moteurs des véhicules pendant 10 secondes.



Distributeurs de monnaies cassés | Nouvel interactable

Les joueurs peuvent choisir de visiter les distributeurs de monnaies cassés autour de la carte pour une source d’argent liquide garantie.

Les fonds apparaissent périodiquement près des distributeurs de billets cassés, jusqu’à un plafond maximum s’ils ne sont pas pillés.

Ballon de Redéploiement Portable | Nouveau Déployable | Tous Modes | En Saison

Une version portable des populaires ballons de redéploiement. Ils peuvent être placés sur le sol et utilisés jusqu’à ce qu’ils expirent ou soient détruits.

QUALITE DE VIE

Sélection de l’interface utilisateur de la caisse de chargement La sélection de l’interface utilisateur de la caisse de chargement dans le jeu commencera toujours en haut de la liste.

A nimation du masque à gaz L’animation “pause” n’interrompra plus le parachutisme lors d’une chute. Cette mise à jour a été alignée sur la mise à jour précédente de l’animation “retrait”.

Menu de la station d’achat Une option a été ajoutée au menu des paramètres pour permettre aux joueurs d’activer la possibilité de rester dans le menu/interface de la station d’achat lors d’achats multiples.

Station d’achat déployable

La durée de vie de cette station d’achat déployable sera désormais plus longue dans le gaz, afin qu’elle reste cohérente avec le comportement des emplacements de station d’achat dans le monde.

Fire Sale Événement public L’auto-réanimation aura désormais un petit coût associé similaire à celui des autres objets. Les marqueurs de largage de chargements bénéficieront désormais d’une remise.

Texte du POI d’Infil Nous avons mis à jour la police et la couleur du texte du POI d’Infil par défaut afin d’améliorer la visibilité des zones de butin de grande valeur.

Chronomètre de sortie de terrain Augmentation de 5 à 10 secondes.

Son du goulag Le son des pas des joueurs qui combattent dans le nouveau goulag “Hold” est désormais coupé pour les spectateurs.

Marqueurs de coups à l’écran Réduction de la durée des marqueurs de coups à l’écran lorsque les joueurs sont touchés afin de mieux montrer la direction du coup le plus récent.

Positionnement du redéploiement Les joueurs qui se redéploient après une victoire dans un goulag ou qui sont rachetés apparaissent désormais à proximité de leur escouade ou de leur chargement. Cette fonctionnalité a été implémentée dans la troisième Saison mais a dû être annulée en raison d’un problème qui a été résolu.



ATOUTS

Atouts au sol Nous avons été ravis de la réponse des atouts au sol et avons donc ajouté les suivants : Ghost Combat Scout Double Time Cold Blooded Amped

Ajustement des Atouts Battle Hardened La résistance à l’étourdissement et au flash est passée de 40% à 70%.

Avec notre volonté de renforcer les possibilités de contre-attaque, il y avait des gains évidents à obtenir avec un buff ici. Scavenger Attribue 500 $ supplémentaires à chaque meurtre.

Hardline Offre une remise de 25 % sur tous les articles des stations d’achats, y compris les marqueurs de largage de chargements.



ÉQUIPEMENT TACTIQUE

Snapshot Grenade Le rayon est passé de 27,4 mètres à 22 mètres.



ARMES

Nouvelles armes

UGM-8: Light Machine Gun (VG) LMG mobile à forte cadence de tir qui excelle à créer des tirs de suppression et à pousser les positions ennemies.



Marco 5: Submachine Gun (VG) Une mitraillette à haute mobilité, précise depuis la hanche avec un excellent pouvoir d’arrêt à courte distance.



Nouveaux défis de déblocage d’armes

M1916: Marksman Rifle (VG) Obtenir 10 éliminations en un coup en 15 matchs.

Nikita AVT: Assault Rifle (VG) Obtenir 10 kills tout en se déplaçant dans 15 matchs.



Ajustements des armes

Fusils d’assaut AK-47 (BOCW) Recul soutenu légèrement augmenté. AS44 (VG) Augmentation de la précision des tirs à la hanche debout Fusil d’assaut Charlie (VG) Vélocité du canon augmentée de 3,4 %

Multiplicateur de dégâts au cou augmenté à 1,25, au lieu de 1,1. Cooper Carabine (VG) L’intensité du recul a été ajustée.

Les dégâts maximums sont passés de 24 à 25.

Les dégâts minimums sont passés de 20 à 22. Fusil d’assaut Bravo (VG) Vélocité du canon augmentée de 11 % Multiplicateur de dommages au torse supérieur augmenté à 1,2, au lieu de 1,1. Nikita AVT (VG) Les dégâts maximums sont passés de 23 à 26. L’échelle de vitesse de déplacement est passée de 0,84 à 0,86. KG M40 (VG) Les dégâts minimums sont passés de 24 à 26 L’intensité du recul a été ajustée. FFAR1 (BOCW) Portée maximale des dégâts augmentée à 28,6 mètres, contre 25,4 mètres auparavant. Fusil d’assaut Alpha (VG) Dommages minimaux réduits à 28, contre 29

Vélocité initiale réduite de 1,8 %

Multiplicateur de dommages localisés à la tête réduit à 1,45, contre 1,58

Multiplicateur de dommages localisés au cou réduit à 1,18, contre 1,19 Vargo 52 (BOCW) La vélocité du canon a augmenté de 3,7 %.

Le temps d’élévation est passé de 833 ms à 765 ms. Nous revenons partiellement sur certains des ajustements du recul effectués sur le Vargo 52 (BOCW) plus tôt cette année. Cela permettra à l’arme d’être plus facile à contrôler et de remplir son rôle d’AR facile à utiliser et efficace. Volkssturmgewehr (VG) Diminution du recul visuel

Lance Roquettes

Lance missile Alpha (BOCW) Les dégâts internes sont passés de 250 à 275 Les dégâts moyens sont passés de 135 à 155 Les dégâts externes sont passés de 50 à 65

RPG-7 (BOCW) Les dégâts internes sont passés de 250 à 275 Les dégâts moyens sont passés de 135 à 155 Les dégâts externes sont passés de 50 à 65

M79 (BOCW) Les dégâts internes sont passés de 250 à 275 Les dégâts moyens sont passés de 100 à 125 Les dégâts externes sont passés de 72 à 100

M1 Bazooka (VG) Les dégâts internes sont passés de 250 à 275 Les dégâts moyens sont passés de 130 à 160 Les dégâts externes sont passés de 50 à 70

MK11 Launcher (VG) Les dégâts internes sont passés de 225 à 250 Les dégâts externes sont passés de 140 à 165

Panzerschreck (VG) Les dégâts internes sont passés de 250 à 275 Les dégâts moyens sont passés de 130 à 160 Les dégâts externes sont passés de 50 à 70

Panzerfaust (VG) Les dégâts internes sont passés de 250 à 275 Les dégâts moyens sont passés de 130 à 160 Les dégâts externes sont passés de 50 à 70

RPG-7 (MW) Les dégâts internes sont passés de 250 à 275 Les dégâts moyens sont passés de 130 à 155 Les dégâts externes sont passés de 50 à 65

PILA (MW) Les dégâts internes sont passés de 250 à 275 Les dégâts moyens sont passés de 130 à 155 Les dégâts externes sont passés de 50 à 65

JOKR (MW) Les dégâts moyens sont passés de 150 à 175 Les dégâts externes sont passés de 50 à 65

STRELA-P (MW) Les dégâts internes sont passés de 250 à 275 Les dégâts moyens sont passés de 75 à 100 Les dégâts externes sont passés de 50 à 65



Mitrailleuses légères Whitley (VG) La portée des dégâts maximums est passée de 38,1 à 40,2 mètres

Les dégâts maximums sont passés de 38 à 39

Les dégâts minimums sont passés de 32 à 33

La vitesse initiale a augmenté de 10 % DP27 (VG) La vitesse initiale a augmenté de 8,4 %. Mitrailleuse légère Charlie(VG) La vitesse initiale a augmenté de 2,4 %. Type 11 (VG) La vitesse initiale a augmenté de 1,8 %. MG42 (VG) Ajustement de l’intensité du recul

Augmentation des dégâts maximums à 22, au lieu de 20

Augmentation des dégâts minimums à 19, au lieu de 17

Augmentation du temps de transition ADS à 410ms, au lieu de 360ms

Augmentation du temps de transition ADS à 400ms, au lieu de 350ms

Augmentation de la vitesse initiale de 1,8%.

Fusils de Précision Le flinch a été réduit de 25% sur les fusils de Précision. M1 Garand (VG) Le multiplicateur de dégâts du torse supérieur est passé de 1,1 à 1,3.

Le multiplicateur de dégâts du cou est passé de 1,1 à 1,3. SVT-40 (VG) Multiplicateur de dégâts du torse inférieur augmenté à 1,3, contre 1

Multiplicateur de dégâts des extrémités supérieures augmenté à 1,3, contre 1 Crossbow (MW) La vélocité des carreaux a augmenté de 27,2%. R1 Shadowhunter (BOCW) La vélocité des carreaux a augmenté de 12,5%.

Mêlée Les armes de mêlée n’étaient souvent pas à la hauteur d’un engagement direct en cqc. De plus, leur vitesse de déplacement n’était plus compétitive par rapport à certains builds d’armes plus rapides et plus agressifs. En conséquence, de nombreuses armes de mêlée ont vu leur temps de frappe (le temps qu’il faut pour balancer l’arme successivement) et leur vitesse de mouvement ajustés positivement. Katana (VG) Le délai d’interruption de l’attaque est passé de 1000 ms à 620 ms

L’échelle de vitesse de mouvement est passée de 0,948 à 0,95

La distance de fente est passée de 2,16 à 1,91 m. Sawtooth (VG) Le temps d’interruption fatale a été réduit à 1000 ms, contre 1500 ms.

La distance de fente a été réduite à 1,78 m, contre 2,04 m. Skål Crusher (VG) Le délai d’interruption de l’attaque est passé de 1500 ms à 500 ms.

L’échelle de vitesse de mouvement est passée de 0,94 à 0,938.

L’échelle de vitesse de mouvement ADS est passée de 0,96 à 0,97. Ice Axe (VG) Le délai d’exécution de l’élan est passé de 1000 ms à 620 ms.

La distance de la fente est passée de 2,52 m à 2,04 m. Sledgehammer (VG) Dégâts augmentés à 150, au lieu de 135

Vitesse de mouvement augmentée à 0.943, au lieu de 0.942

Distance de fente diminuée à 1.98m, au lieu de 2.19m. Sledgehammer (BOCW) Temps d’attaque réduit à 1300ms, au lieu de 1500ms

Temps d’interruption fatale réduit à 1100ms, au lieu de 1500ms

Dégâts augmentés à 150, au lieu de 135

Vitesse de mouvement augmentée à 0.94, au lieu de 0.93 Wakizashi (BOCW) L’échelle de vitesse de mouvement est passée de 0,93 à 0,945. Sai (BOCW) Les dégâts sont passés de 70 à 100.

Le nombre de coups à exécuter est passé de 5 à 3. Kali Sticks (MW) Les dégâts sont passés de 65 à 90.

Le nombre de coups à exécuter est passé de 4 à 3.

L’échelle de vitesse de déplacement est passée de 0,94 à 0,95. Ballistic Knife (BOCW) L’échelle de vitesse de déplacement est passée de 0,943 à 0,955.

Bénéficie désormais de l’assistance à la visée. Dual Kodachis (MW) L’échelle de vitesse de déplacement est passée de 0,875 à 0,942.

Pistolets

AMP63 (BOCW) Le multiplicateur de dégâts du torse supérieur est passé de 1,2 à 1,11.

Le multiplicateur de dégâts du torse inférieur est passé de 1,1 à 1,06. Handgun Charlie (BOCW) Dégâts maximaux réduits à 30, au lieu de 35.

Dégâts moyens réduits à 27, au lieu de 29.

SMG

Armaguerra 43 (VG) Dégâts maximums augmentés à 27, contre 25

Dégâts maximums réduits à 9,6 mètres, contre 10,3 mètres. H4 Blixen (VG) Dégâts moyens diminué à 34, au lieu de 35

Échelle de vitesse de mouvement diminuée à 0.9, au lieu de 0.91

Échelle de vitesse de mouvement ADS diminuée à 1.45, au lieu de 1.5 MAC-10 (BOCW) Dégâts minimums augmentés à 20, au lieu de 19

Multiplicateur des dégâts du coup de tête augmenté à 1,33, au lieu de 1,3

Portée des dégâts maximums augmentée à 15,6 mètres, au lieu de 14,7 mètres Owen Gun (VG) Le multiplicateur de dégâts du torse supérieur est passé de 45% à 25%. PPSh-41 (VG) Intensité du recul légèrement diminuée Sten (VG) Dégâts minimaux augmentés à 23, contre 21

Dégâts maximaux augmentés à 30, contre 29

Dégâts moyens augmentés à 25, contre 24

Dégâts moyens portée diminuée à 24,8 mètres, contre 27,9 mètres Type 100 (VG) Le multiplicateur de dégâts des extrémités inférieures est passé de 1,0 à 0,95. Welgun (VG) Le multiplicateur de dégâts des extrémités inférieures est passé de 1,0 à 0,9.

Fusils de Snipers Les Snipers “agressifs” suivants adoptent désormais le niveau le plus bas de flinch – ils utilisent les paramètres de flinch auxquels seuls les Sniper Charlie (MW) et K31 Suisse (BOCW) avaient accès auparavant. De plus, nous avons légèrement réduit le Flinch à ce niveau. Sniper Charlie (MW) SP-R 208 (MW) K31 Suisse (BOCW) Pelington 703 (BOCW) LW3 – Tundra (BOCW) Type 99 (VG) Kar98k (VG)

Le Flinch a été réduit de 12% sur tous les snipers “lourds”. Gorenko Fusil Anti-Tank (VG) Vitesse de tir augmentée à 0,5, au lieu de 0,4

Le recul de base a diminué de manière significative

Les dégâts maximums ont diminué à 110, au lieu de 120

Les dégâts minimums ont diminué à 100, au lieu de 102

Le multiplicateur de dégâts du coup de tête a augmenté à 3, au lieu de 2,96

Le multiplicateur de dégâts du torse supérieur a diminué à 1, au lieu de 1,2

Le multiplicateur de dégâts du torse inférieur a diminué à 1, au lieu de 1,1 Fusil 3 lignes(VG) Le temps d’entrée de la transition ADS est passé de 578 ms à 506 ms.

Le temps de sortie de la transition ADS est passé de 540 ms à 514 ms.