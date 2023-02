Cette classe du Lachmann Sub de MW2 est surpuissante dans le mode Ranked

L’ancien champion du monde de Call of Duty, Tyler “TeeP” Polchow, a récemment dévoilé son incroyable classe du Lachmann Sub qui pourrait surpasser le Vaznev 9-K dans le mode Ranked de MW2.

Le mode Ranked de Modern Warfare 2 a apporté à la scène multijoueur une excitation dont elle avait bien besoin. Ce mode de jeu compétitif qui utilise les règles de la Call of Duty League comporte un système évaluant le niveau des joueurs avec un classement, et par conséquent, les fans sont toujours avides d’utiliser la meilleure classe possible afin de prendre le dessus sur leurs adversaires.

Cependant, dans le mode Ranked de MW2, certaines armes sont interdites, et par conséquent, il peut parfois être difficile de savoir laquelle utiliser afin d’être compétitif.

Et si la plupart des pros de la CDL utilisent le TAQ-56 ou le Vaznev-9K, l’ancien champion du monde de Call of Duty, TeeP pense que le Lachmann Sub mérite plus d’attention pour les joueurs qui tentent de monter en classement en Ranked.

TeeP domine la Ranked avec sa nouvelle classe du Lachmann Sub

Si la plupart des joueurs du mode Ranked utilisent toujours le Vaznev-9K malgré son léger nerf lors de la saison 2, TeeP a récemment montré la puissance dévastatrice du Lachmann Sub.

Les joueurs compétitifs de Modern Warfare 2019 connaissent bien le Lachmann Sub (ou MP5) puisque cette mitraillette était l’arme de prédilection des joueurs de la CDL.

TeeP a alors essayé la nouvelle version de cette arme sur Modern Warfare 2 à la place du Vaznev en Ranked, et il a rapidement été choqué par son efficacité.

“Wow, c’est méchant ! C’est la meilleure classe. J’adore le Lachmann, c’est beaucoup trop amusant.“

Les accessoires utilisés par TeeP sur le Lachmann Sub :

Bouche : Bruen Pendulum

Accessoire canon : Poignée XTEN Nexus

Poignée arrière : Lachmann TCG-10

Crosse : Crosse d’usine Meer Recoil-56

Alors si vous avez envie d’essayer autre chose que le Vaznev 9K dans le mode Ranked de Modern Warfare 2, n’hésitez pas à reproduire cette classe qui pourrait bien surprendre vos adversaires.