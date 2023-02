Cette classe du Kastov 762 de Warzone 2 pourrait bien dominer Ashika Island

Alors que la première carte Resurgence de Warzone 2 arrive bientôt, le spécialiste du Battle Royale, IceManIsaac, a révélé une classe du Kastov 762 qui pourrait bien être méta dès le lancement de cette map.

Activision a révélé qu’Ashika Island serait la nouvelle carte Resurgence de Warzone 2 et qu’elle sortira le 15 février à l’occasion de la saison 2.

Alors que récemment, nous vous avons révélé la taille de cette nouvelle carte par rapport à toutes les autres cartes qui ont vu le jour sur le Battle Royale, certains joueurs cherchent déjà les armes à utiliser lors de son lancement.

Et si la RPK domine actuellement la méta de Warzone 2 sur Al Mazrah en partie parce que la carte favorise les duels à longue distance, une petite carte Resurgence favorisera quant à elle un style de jeu totalement différent, et le célèbre créateur de contenu, IceManIsaac pense avoir trouvé l’arme parfaite pour Ashika Island, le Kastov 762.

“Cette arme est bien meilleure que la RPK à bien des égards, et surtout pour la nouvelle carte Resurgence où nous avons besoin de quelque chose de plus rapide et un peu plus mobile que la RPK. Cela va devenir la méta dominante.

Quand on pense à une petite carte, oui, on peut avoir quelques engagements à longue distance, mais la plupart du temps, il s’agira de gagner des duels à courte portée et de nettoyer les bâtiments.“

La future classe “méta” du Kastov 762 sur Ashika Island

Canon : Canon KAS-10 584mm

Laser : Laser FSS Ole-V

Lunette : Aim OP-V4

Munitions : Munitions à haute vitesse 7,62

Chargeur : Chargeur de 40 cartouches

Et voilà pour la possible classe méta que vous allez devoir utiliser sur la carte Ashika Island de Warzone 2 qui sortira lors du lancement de la saison 2.

N’hésitez pas à vous familiariser dès maintenant avec elle avant de la tester pour la première fois lorsque cette nouvelle carte sera disponible.