Avec cette classe redoutable, la PDSW de Warzone 2 détruit tout sur Ashika Island

Le créateur de contenu TCTekk a mis en évidence une classe dévastatrice pour la PDSW 528 de Warzone 2 qui a tout pour anéantir la concurrence sur Ashika Island.

La Saison 2 et la Saison 2 Rechargée ont considérablement bouleversé la méta de Warzone 2 ces dernières semaines en introduisant de nouvelles armes, les traditionnels équilibrages, ainsi qu’une toute nouvelle carte.

Sur Al-Mazrah, la plus grande des deux cartes, les joueurs continuent plus que jamais de miser sur les mitrailleuses, les fusils de précision et les fusils d’assaut. Sur Ashika Island, en revanche, les mitraillettes sont un peu plus utilisées étant donné que les combats à courte portée sont de plus en plus fréquents.

La Lachmann Sub et la Vaznev 9K dominent la méta depuis le coup d’envoi de la Saison 2 Rechargée, mais le créateur de contenu TCTekk est convaincu que la PDSW 528 est une option tout aussi solide. Il a souligné que la mitraillette, plus communément appelée P90, est capable d’infliger de lourds dégâts.

Meilleure classe pour le PDSW (P90) sur Warzone 2

L’arme compacte, mais redoutable a été mise en avant par TCTekk dans sa vidéo du 30 mars. Le créateur de contenu n’a cessé de souligner que la mitraillette a une sacrée force de frappe.

Pour permettre à la PDSW 528 de briser sur Ashika Island, tout repose sur les munitions Overpressured, qui donnent actuellement un sacré coup de boost aux mitraillettes du battle royale. À tel point qu’elle est rapidement devenue la norme, permettant aux joueurs d’éliminer complètement le recul de leur arme tout en améliorant la cadence de tir et les dégâts.

Munitions : Overpressured 5.7x278mm

Overpressured 5.7x278mm Rail : Rail léger GR33

Rail léger GR33 Laser : VLK LZR 7mw

VLK LZR 7mw Poignée arrière : STIP-40

STIP-40 Crosse : Hollow étendue

En outre, il utilise également le Rail léger GR33 et la poignée arrière STIP-40, moins répandus, pour mieux contrôler l’arme.

Bien que la PDSW ait bénéficié d’un peu plus d’attention au cours de la Saison 2, elle reste encore aujourd’hui terriblement sous-utilisée. D’après WZRanked, son taux d’utilisation n’est que de 2 %, mais cela pourrait bientôt changer.