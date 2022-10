Cette arme Warzone a le meilleur taux de victoire, mais personne ne l’utilise

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

Depuis son arrivée dans Warzone, le Lienna 57 peine à s’imposer dans la méta, et pourtant, son taux de victoire est actuellement le plus élevé du BR.

La mise à jour Rechargée de la saison 5 de Warzone étant la dernière mise à jour majeure avant le lancement de Warzone 2, de nombreux joueurs cherchent à remanier leurs classes avant la suite du prochain Battle Royale.

Et depuis cette mise à jour, des armes familières comme l’Armaguerra 43 et la Carabine Cooper ont dominé la méta ces derniers temps. Cependant, il existe également une foule de choix plus obscurs qui sont très efficaces.

L’un d’entre eux est le Lienna 57, qui, bien que cette mitrailleuse soit très éloignée de la méta, a le meilleur taux de victoire de Warzone actuellement.

Activision Le Lienna 57 est une arme peu populaire dans Warzone.

Selon WZ Ranked, le Lienna 57 est actuellement en tête du classement des victoires, avec un taux de 4,37%. Cela place cette arme devant le Gorenko et l’UGM-8 en deuxième et troisième position, faisant de cette nouvelle mitrailleuse l’arme la plus utile de Warzone.

Et pourtant, le Lienna 57 n’a qu’un taux de sélection de 0,28% ce qui le place tout en bas du classement, à la 50e place des armes les plus populaires cette saison.

Alors si vous souhaitez tirer le meilleur parti des capacités de cette arme, découvrez ci-dessous les meilleurs accessoires que vous devez équiper :

Bouche : Silencieux MX

Canon : FREI 432″ shrouded

Lunette : G16 x2.5

Crosse : Wenger NH ajustable

Accessoire canon : Garde-main M1941

Chargeur : Chargeur à tambour de 75 cartouches de 8mm Klauser

Type de munitions : Allongées

Poignée arrière : Poignée hachurée

Atout : Poignée ferme

Atout 2 : Chargé à bloc

Lors de sa sortie, le Lienna 57 a été présenté comme une mitrailleuse compacte “capable d’une grande précision lors de tirs soutenus à courte et moyenne portée”. Cette combinaison d’accessoires permet de contrôler une grande partie de son recul, ce qui le rend incroyablement efficace dans les combats à longue distance également.

Alors si vous avez envie d’essayer quelque chose de nouveau dans Warzone, n’hésitez pas à reproduire dès maintenant cette classe.