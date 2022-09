Warzone 2 sortira le 16 novembre : carte, IA, Goulag 2.0, nouvelle mécanique du cercle

Le CoD Next a enfin annoncé officiellement la date de sortie de Warzone 2.0 pour le 16 novembre tout en indiquant de nombreux détails croustillants.

Après l’énorme succès du premier Warzone, Warzone 2.0 va proposer aux fans une expérience entièrement renouvelée et les développeurs estiment qu’il est à ce jour le jeu le plus ambitieux de l’histoire de Call of Duty.

Warzone 2.0 va partager le même moteur que Modern Warfare 2 qui a été développé spécifiquement pour les consoles de nouvelle génération.

Et à l’image de Modern Warfare 2, l’anti-cheat RICOCHET qui a été bâti sur une nouvelle plateforme de sécurité unifiée sera disponible dès le jour du lancement de Warzone 2.

Nouvelle carte, Al Mazrah

Warzone 2 (qui sera gratuit bien évidemment) va introduire une toute nouvelle carte qui va se nommer Al Mazrah dans laquelle les joueurs seront plongés dans le désert d’une région fictive d’Asie occidentale.

Mais en plus de proposer une toute nouvelle carte, Warzone 2 va également introduire de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Activision La carte “Al Mazrah” de Warzone 2.0.

Nouvelles mécaniques : IA, multi-cercles et Goulag 2.0

L’un des changements les plus notables de Warzone 2 concerne le traditionnel cercle du gaz toxique. Ce nouveau BR va introduire une nouvelle mécanique du cercle qui va totalement révolutionner vos parties puisque de multiples cercles vont maintenant apparaître, modifiant ainsi les scénarios de fin de partie.

Warzone 2 va également introduire pour la première fois une faction d’IA (PNJ) qui va donner vie au monde d’Al Mazrah avec des enjeux élevés et des scénarios de combat plus réalistes.

Les IA seront réparties aléatoirement sur la carte et se défendront contre vous afin de protéger du butin de plus ou moins grande qualité.

Le Goulag va également être totalement remanié puisqu’il se jouera maintenant en 2v2. Trouvez des armes pour survivre et traitez avec “le geôlier” pour encore plus d’options et de surprises pour le déroulement de votre partie.

Enfin, le mode DMZ qui va proposer une toute nouvelle expérience de sandbox sera disponible au même moment que Warzone 2.0.