Ce bug de Warzone vous offre la possibilité d’utiliser tous les camos avec toutes les armes

Un nouveau glitch dans Warzone vous permet de mettre des camos de Cold War et Vanguard sur des armes Modern Warfare. Voici un récapitulatif de tout ce que vous devez savoir sur ce glitch cosmétique.

Il existe de nombreuses camos dans Call of Duty qui sont spécifiques à des titres particuliers, ce qui signifie que vous ne pouvez les utiliser que sur les armes du jeu correspondant. Cependant, un nouveau glitch permet aux joueurs de mettre n’importe quel camouflage sur n’importe quelle arme du jeu.

Même si le résultat semble époustouflant, le résultat à long terme pourrait ne pas être idéal.

Swagg, un créateur de contenu bien connu dans Warzone, a récemment trouvé un glitch lui permettant d’appliquer le camouflage Dark Aether/Dark Matter sur son fusil d’assaut Kilo 141 de Modern Warfare. Ce camouflage est un cosmétique de Cold War.

Les joueurs ne peuvent obtenir le camouflage Dark Aether qu’après avoir débloqué les camouflages Golden Viper et Plague Diamond dans le mode Zombie de Cold War. Le camouflage Golden Viper nécessite en outre le déblocage des 35 camos Zombies pour une seule arme.

Cela peut sembler être une caractéristique standard, mais ce n’est pas le cas. Bien qu’il s’agisse d’un bug pour l’instant, il semble que les développeurs pourraient l’implémenter en tant que fonctionnalité s’ils le souhaitaient.

“J’utilisais mon magnifique Kilo et j’avais un certain type de camouflage dessus”, a expliqué Swagg. “Pour l’instant, dans la communauté, je ne peux ni confirmer ni infirmer qu’il y a un glitch qui circule”.

Cela peut sembler très tentant de l’utiliser, cependant il existe risque d’être ban si cela est signalé par les autres joueurs dans le lobby.

JGOD, un autre créateur de contenu populaire de Warzone, a déclaré que d’autres joueurs pourraient utiliser des outils inauthentiques pour avoir accès à ces cosmétiques, ce qui pourrait constituer un motif de bannissement.

New camo glitch in Warzone that allows you to put any camo on any weapon would be cool if that’s how it actually worked in game.

You will likely get shadow banned by doing it since people will report you assuming you are using an unlock tool. So use at your own risk.

— James – JGOD (@JGODYT) June 10, 2022