ROADMAP Warzone Saison 4 : Bonne Fortune, 4 armes, 4 modes, 3 Opérateurs et plus

La feuille de route officielle de la Saison 4 de Call of Duty: Warzone Pacific vient de se dévoiler avec une tonne de contenu.

Cela fait déjà quelques jours que Raven Software nous donne l’eau à la bouche avec la prochaine saison de Warzone et nous en avons désormais les détails et ils sont très intéressants. Une nouvelle carte, des changements sur Caldera, des nouvelles fonctionnalités et même du nouveau contenu sur Call of Duty: Vanguard.

Dans cet article nous allons vous lister tout le contenu prévu à l’occasion de la mise à jour de la Saison 4 sur Warzone et Vanguard.

Advertisement

Lire aussi – Les meilleures armes sur Warzone | Tier list CoD Warzone Pacific Saison 3

La roadmap de la Saison 4 de Warzone et Vanguard

Warzone

Nouvelle carte Résurgence Points d’intérêts sur Bonne Fortune Winery Town Smuggler’s Cove Keep

Mise à jour de Caldera Storage Town Micros points d’intérêt Coffres-forts de mercenaires Végétation réduite

Nouvelles fonctionnalités SUV blindé (en cours de saison) Redéploiement portable (en cours de saison) ATMs Black Market Run Grenade IEM Cash Extraction

Nouveaux modes de jeu Bonne Fortune Résurgence Pillage doré Epreuve de Titane : Endurance Rebirth of the Dead!



Vanguard

Nouvelles cartes Multijoueur USS Texas 1945 Desolation

Nouveau mode de jeu Jeu de plan d’arme

Zombies en manches Shi No Numa Nouvelle quête et histoire Quête d’arme spéciale Nouveau camouflage de Sacré Punch Nouveaux renseignements et plus…



Armes, Opérateurs et plus

Nouveaux Opérateurs Carver Butcher Callum Hendry Ikenna Olowe

Nouvelles armes Marco 5 (mitraillette) UGM-8 (mitrailleuse) Push Dagger (en cours de saison) Vargo-S (en cours de saison)



Désormais, vous savez tout ce qu’il faut savoir sur la Saison 4, pour le moment. Rendez-vous le 22 juin 2022 sur Call of Duty: Warzone Pacific et Call of Duty: Vanguard !