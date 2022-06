Ce bug des exécutions dans Warzone les retourne contre vous

more

Load More

Les exécutions qui ne fonctionnent pas sont un problème et ne feront que motiver les joueurs à les mettre de côté.

Un utilisateur a ajouté : “C’est tellement drôle que les exécutions ne soient pas ‘sandboxés’ à l’endroit où ils ont été exécutés et ignorent la collision, mais incluent l’environnement en premier lieu.”

“Le jeu a détecté que vous aviez besoin de plus d’espace pour que l’animation se déroule. Le jeu annule l’exécution s’il détecte une collision avec un mur ou un objet.”

La vidéo semble être un bug, mais un utilisateur a affirmé qu’il s’agissait “probablement d’une annulation due au manque de place à cet endroit. Une tonne de coups d’exécution le font et s’attendent à plus d’espace.”

Samantha Maxis est une opératrice allemande qui a été ajoutée au cours de la Saison 2 de Black Ops Cold War. Maxis est apparue pour la première fois dans World at War Zombies et est la fille de Ludvig Maxis, l’antagoniste principal du jeu.

Il existe 62 opérateurs différents parmi lesquels choisir dans le mode de Battle Royale de Call of Duty. Chaque personnage de l’univers Modern Warfare et Black Ops possède sa propre exécution.

by Martin Thibaut