Un accessoire clé maintient la DG-58 LSW de MW3 au sommet de la méta

La DG-58 LSW a été affaiblie le 14 mai dans une mise à jour de Modern Warfare 3 qui a vu le temps de mise à mort (TTK) de cette mitrailleuse légère revenir à son état d’avant la mise à jour. Cependant, il peut toujours dominer en multijoueur tant que vous utilisez cette classe spécifique.

Dans la Saison 3 Rechargée, la DG-58 LSW avait reçu un énorme buff qui l’avait rendu plus précise et avait augmenté de manière très notable ses dégâts. Cette amélioration inattendue avait fait de cette LMG autrefois négligée une des meilleures armes en multijoueur du jour au lendemain.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, cela n’a pas duré longtemps puisque juste deux semaines après son buff initial, Sledgehammer a affaibli la DG-58 LSW. Ces affaiblissements comprennent la suppression de divers multiplicateurs de dégâts, rétablissant son TTK. Même après ces affaiblissements, la LMG de MW3 reste méta mais nécessite maintenant le Kit de Fusil JAK Nightshade.

Avec cette Pièce Détachée, la DG-58 LSW évite entièrement la réduction de dégâts et possède un TTK de 280 ms jusqu’à 40 mètres. C’est très compétitif et il est même possible d’améliorer cela en plaçant deux tirs dans la tête, réduisant le TTK à un incroyable 210 ms. Cela en fait l’un des TTK les plus rapides de Modern Warfare 3, permettant à la DG-58 LSW de surpasser presque toutes les autres armes dans le jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici les accessoires de la DG-58 LSW que vous voudrez maintenant utiliser pour rendre votre classe à nouveau compétitive :

Activision

Kit de Conversion : Kit de Fusil JAK Nightshade

Kit de Fusil JAK Nightshade Bouche : Cache-flamme Compensé Zehmn35

Cache-flamme Compensé Zehmn35 Lunette : Optique Sans Verre JAK

Optique Sans Verre JAK Crosse : Plaque de Crosse Réduction de Recul

Plaque de Crosse Réduction de Recul Poignée arrière : Poignée Stable Varanus

Bien que la DG-58 LSW originale soit un hybride entre une mitrailleuse légère et un fusil d’assaut, cette version avec le Kit de Fusil JAK Nightshade est strictement un fusil d’assaut. En conséquence, il a un chargeur plus petit et plus de recul, mais une mobilité et une maniabilité nettement supérieures.

Sur les cartes plus grandes, cette classe ne sera pas aussi compétitive que la DG-58 LSW de base car elle n’est pas aussi précise à longue distance. Cependant, la plupart des cartes de MW3 sont de taille plus réduite et favorisent le type de jeu rapide dans lequel cette variante excelle.

L’article continue après la publicité