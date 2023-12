Notes de patch #5 Baldur’s Gate 3 : romance d’Astarion, épilogue de Flétriss et plus encore

La version complète du patch 5 de Baldur’s Gate 3 est sortie et elle apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités au jeu. Allant de des corrections des vols à la romance d’Astarion, en passant par un épilogue de Flétriss, et bien plus encore. Voici les notes complètes du patch.

Baldur’s Gate 3 a bénéficié d’améliorations constantes depuis son lancement avec plusieurs mises à jour majeures et correctifs. Larian Studios a fait un travail remarquable en communiquant continuellement avec les fans du jeu.

Plus récemment, ils ont abordé des problèmes de performance du Patch 4 qui avaient « cassé » le troisième acte du jeu. Plus important encore, le Patch 5 a également rectifié un bug de romance qui irritait les fans.

Larian a maintenant publié une version complète des changements du patch 5 de Baldur’s Gate 3, avec les modifications attendues par les fans. Voici tout ce que nous savons sur le Patch 5.

Quoi de neuf dans le patch 5 de Baldur’s Gate

Comme relayé par Larian Studios, une correction du bug de la scène de baiser étrangement courte pour Astarion a été incluse dans le Patch 5. Pendant ce temps, sur le forum de Larian Studios, un Community Manager a décrit une correction majeure de la performance.

En plus de cela, les joueurs pourront désormais profiter d’un épilogue de Flétriss, avec sa « Party Extravaganza » annoncée par Larian le 29 novembre sur X/Twitter. Peut-être en apprendrons-nous plus sur qui il est vraiment et pourquoi il est si important pour l’histoire.

Notes du patch 5 de Baldur’s Gate 3

Les notes complètes du patch 5 de Baldur’s Gate 3 sont ci-dessous :

Points forts

Épilogue : Une toute nouvelle section à la fin du jeu après la défaite du Cerveau visant à offrir un sentiment fin bien mérité avec vos alliés.

Deux nouveaux modes de jeu : Mode Honneur et Mode Personnalisé.

De nombreuses améliorations de performance, en particulier dans l’Acte III.

Résolution dynamique ajoutée pour PS5.

Les joueurs sur des machines avec peu de VRAM/RAM devraient voir une amélioration des performances.

Le jeu est maintenant disponible en coréen !

Lorsque vous êtes au camp, vous pouvez désormais accéder et gérer les inventaires des compagnons qui ne sont pas dans votre groupe actif.

Ajout d’un tout nouveau combat dans la Tour de Ramazith si vous trahissez Chantenuit là-bas.

La tenue d’Orin peut désormais être portée par n’importe qui. Nous lui avons également donné une description et un nom convenablement dégoûtants.

Autres points forts

Ombrecœur sera toujours la propriétaire de l’artefact pendant le tutoriel si elle vous suit.

Devenir demi-illithide affectera désormais aussi visuellement vos yeux.

Les variations d’action basique (par exemple, une version gratuite de Hâte que vous pouvez effectuer en raison d’une caractéristique de classe) qui partagent un raccourci par défaut obtiendront désormais un raccourci selon un certain ordre de priorité.

Une Minthara romantique peut désormais faire référence à son lien avec vous en utilisant un mot drow pour un amour profond et indissoluble.

Correction d’un bug où les membres du groupe ne se remettaient parfois pas dans l’armure qu’ils affichaient avant d’entrer au camp.

Vous pouvez désormais parler à Mol plus en détail de son contrat avec Raphaël.

Flétriss ressuscitera discrètement tous les compagnons morts tombés avant la bataille finale pour qu’ils puissent rejoindre les cinématiques de fin. Quel squelette serviable.

Donne à Jaheira sa propre scène avec Danthelon si elle l’approche seule.

Amélioration du physique des personnages et des murs pour empêcher les PNJ de pouvoir tirer à travers les plafonds à l’intérieur des maisons.

Correction d’un problème où la scène de Gayle avec Mystra après le dernier combat du jeu ne se déroulait que si vous n’aviez personne d’autre dans votre groupe.

Apporte des ajustements cinématographiques pour restaurer des sections de la scène de sexe d’Astarion dans l’Acte III.

Amélioration de la réactivité des compagnons lors de la prise de décision avant le Cerveau.

L’artwork de l’écran de chargement se débloque progressivement au fur et à mesure de votre progression dans le jeu.

Bouh ne subira plus de dégâts lorsqu’il est lancé.

Correction du puzzle dans le Palais de Cazador.

Correction de l’écran devenant noir pendant la scène de romance de fin de jeu d’Astarion.

Ajout d’audio et cinématographiques supplémentaires à la scène intime avec le drow dans la Caresse de Sharess.

Les formes sauvages qui n’ont pas d’armes bénéficieront désormais de l’avantage du feat Tavern Brawler.

BUGS ET BLOCAGES

Correction de bugs qui pouvaient survenir lors du chargement d’une sauvegarde.

Correction d’un bug pour certains joueurs lors de l’entrée de Neuf-Doigts

Correction d’un bug lors du glissement d’un objet hors de votre inventaire à celui d’un autre alors que votre personnage est mort.

Correction d’un bug et d’une fuite liés à la texture.

Correction d’un bug et d’un bloqueur lors de l’interaction avec Ethel dans l’Acte III.

Correction d’un problème empêchant votre niveau lorsque vous aviez plus d’emplacements que de sorts à choisir.

Correction d’un bug pouvant survenir lorsque des entités qui ne prennent pas en charge les passifs rejoignent un combat.

Correction d’un bug possible lié à l’infliction de dégâts lorsque le jeu ne peut pas détecter une source pour ces dégâts.

Ajout de corrections pour certains plantages aléatoires.

Correction d’un bug rare causé par la physique des vêtements dans l’écran de montée en niveau.

Correction d’un plantage DLSS.

COMBAT ET ÉQUILIBRE

Correction d’un problème où l’IA de combat ne vérifiait parfois pas si elle pouvait utiliser des objets.

Correction d’un bug où la sorcière sautait parfois des tours.

Amélioration d’un message déroutant dans le combat du High Hall suggérant que le nautiloïde ciblait lui-même.

Correction d’un problème où le Cerveau ne pouvait parfois lancer qu’un seul sort par tour au lieu de plusieurs.

En Mode Tacticien, la sorcière ne peut plus être tuée en la poussant dans des gouffres. Après tout, elle peut lancer des sorts magiques.

Correction de la Rapidité de l’Assassin – les assassins récupèrent leur Action au premier tour de combat.

Correction des durées de convocation qui commençaient à diminuer trop tôt lorsqu’elles étaient invoquées en combat.

Les attaques contre une cible Paralysée ou Inconsciente ne touchent plus automatiquement – mais les coups qui touchent infligent des dégâts critiques.

Chair en Pierre est désormais considéré comme un sort maléfique.

Correction de la condition Ralenti appliquant une pénalité de -2 à tous les jets de Sauvegarde au lieu de la Dextérité seulement.

Espoir de la Maison de l’Espoir porte désormais une armure demi-plaque et une arbalète légère. Elle porte aussi un bouclier plus puissant.

Les manœuvres du Maître de Bataille ajoutent désormais correctement votre Bonus de Maîtrise à l

Classe de Difficulté.

Le passif Résolution Inévitable de Raphaël se déclenche désormais correctement.

L’attaque Sauvage des demi-orques s’applique désormais aussi aux armes secondaires.

Ajout d’un jet de Sauvegarde pour résister à être Prone dans la Ruée Primaire.

Lancer Barrière de Lames sous l’effet de Sanctuaire mettra fin à Sanctuaire.

Tous les alliés rassemblés qui peuvent être invoqués pour le combat final dans la Cité Supérieure auront leurs ressources restaurées s’ils les ont utilisées ailleurs dans l’aventure.

Dans le combat avec Raphaël, lorsqu’il se transforme en Démon Ascendant, tous les feux environnants deviennent des Feux de l’Enfer.

Il n’y a pas de repas gratuit. Consommer le champignon noblestalk en combat coûte désormais une Action.

Augmentation de la valeur de rareté de l’Élixir de Force du Géant des Nuages.

La Poigne de Karsite rebondit désormais correctement sur des cibles supplémentaires et ses effets visuels se déclenchent correctement sur des ennemis éloignés

Correction d’un problème avec le talent Bagarreur de Taverne où les bonus de dégâts étaient appliqués plusieurs fois de manière incorrecte lors d’une attaque de lancer.

La condition de Proximité du Pilier d’Âme de Raphaël s’activera désormais au début du combat, plutôt que lors de son premier tour.

La Potion de Sommeil Angélique restaure désormais les charges d’Attaque Supplémentaire des clercs Prêtres de Guerre.

Les joueurs d’Impulsion Sombre devraient toujours avoir l’option de tuer le Cerveaunéant dans le dernier combat du jeu.

Les Lanceurs d’Incendie de Gortash n’affichent plus une zone de danger une fois détruits.

Lorsque les joueurs débutent un combat dans la Taverne du Chant des Elfes, tous les clients se mettront désormais à se terrer au lieu de continuer à boire.

Correction d’un problème où Beorn Wunterbread ne deviendrait pas hostile envers vous si vous attaquez vos alliés dans le High Hall.

La condition de Décharge Statique de Bernard dure maintenant 2 tours au lieu de 3.

Correction de la condition Réverbération de Grym se dissipant au début de son tour au lieu de la fin, empêchant le buff de vitesse de mouvement de fonctionner.

GAMEPLAY

Vous pouvez maintenant utiliser Chance des Royaumes Lointains tout en étant Déguisé.

Le pop-up de réaction, qui montre plusieurs réactions possibles pour plusieurs membres du groupe, vous permet maintenant de changer d’avis après avoir choisi une réaction pour un membre du groupe.

Vous ne pouvez plus utiliser la force impressionnante des bombes pour actionner l’interrupteur derrière la porte finale dans le Gantelet de Shar pour forcer l’ouverture de la porte.

Optimisation de certains codes pour simplifier et améliorer le système de caméra.

Correction du problème empêchant de changer de personnage si un pop-up de réaction s’ouvre pour un joueur en écran partagé éloigné.

Correction des T-poses occasionnelles et des animations gelées liées à la condition d’Incapacité.

Correction des informations de combat (telles que Avantage et Désavantage) ne s’affichant pas lors de la ciblage d’une partie spécifique du corps d’une créature plus grande.

Lorsqu’il est possible de changer le coût d’utilisation d’un objet, la modification dépendra désormais de l’utilisateur de l’objet plutôt que de son propriétaire.

Charger une partie sauvegardée sur l’écran de résultat de lancer de dés conservera désormais les résultats de ce lancer.

Éteindre un feu éteindra également la lumière ambiante de ce feu.

Correction d’un bug faisant que le jeu transforme parfois les alliés (bordure verte) en compagnons (bordure bleue) lors du chargement d’une sauvegarde en combat.

Réduction du pop des animations de personnage lors du chargement d’une partie sauvegardée pendant un dialogue.

Correction de l’interface utilisateur de combat ne passant pas automatiquement au prochain membre du groupe disponible après la mort d’un personnage contrôlé.

Vous ne pouvez plus piller l’intégralité de l’inventaire des commerçants inconscients – vous n’avez accès qu’à une sélection limitée, comme pour les commerçants morts. Bien essayé, pacifistes.

En utilisant une manette en camp, les personnages du camp apparaîtront dans votre Fiche de Personnage pour faciliter l’échange dans les inventaires.

Correction de la condition de Surprise ajoutée deux fois par une attaque Furtive.

Amélioration des visuels pour jeter un corps mort hors de votre inventaire (gardez vos amis proches et vos ennemis encore plus, on suppose?) et pour déplacer des corps vivants hors de l’Armoire de Flétriss.

Renvoyer au Vestiaire un avatar portant le corps mort d’un autre avatar les retirera désormais correctement du groupe actif.

Ajout du son intensément satisfaisant “Ahhh” pour les joueurs qui font un Repos court en utilisant un raccourci plutôt qu’un bouton de l’interface utilisateur.

Correction des gobelins battant les tambours de guerre même après avoir été arrêtés avec le talent Sentinelle.

Correction d’un problème avec les personnages métamorphosés en Dilophosaures apparaissant sous terre en sortant de la Prison du Rocher du Wyrm par la sortie secrète.

La plupart des pièges devraient maintenant s’effondrer en étant désarmés.

Correction des corps des personnages flottant parfois au milieu du puits d’entrée de l’Outreterre après avoir été Poussés dedans.

Correction des bibberbangs ne réagissant pas aux invocations. Désormais, les bibberbangs ignorent uniquement les créatures ayant des poids différents des Élémentaires d’Air et de Feu, des Mains Magiques, des Ombres, etc.

Invoquer le golem de chair dans le Gantelet de Shar coûtera désormais une Action et il ne se joindra pas s’il est déjà en combat.

Pas à Pas n’est plus bloqué par Silence.

Shar est maintenant consciente des actions d’Ombrecœur même si elle utilise Déguisement.

L’aspect du Chimpanzé n’aveuglera maintenant la cible qu’en cas d’échec au Jet de Sauvegarde de Dextérité.

Correction des sorts de zone comme Onde de Choc révélant des cubes invisibles.

Assommer Tante Ethel ne l’empêche plus de se transformer en forme de sorcière.

Sauter pour voir le personnage dont c’est le tour en combat ne nécessite plus d’initiative partagée.

Tremper des armes dans des flaques de toxine rend les attaques toxiques pendant 10 tours plutôt que jusqu’au Repos Long.

Les bandits dans la Crypte Humide auront plus de butin et des trousses de désarmement de pièges.

Les Tieffelins Amek, Rechel et Xeph auront désormais du butin.

Akabi dans le Cirque des Derniers Jours a maintenant plus d’or en échangeant.

Le Charme de Tante Ethel est maintenant plus précieux et a un classement de rareté plus élevé.

Correction de Métal Chaud expirant trop tôt.

Appliquer Froid ou Mouillé à un personnage ne le fera plus geler sans avertissement. Très saisonnier.

Les poisons et toxines ont maintenant les coûts en or corrects.

Interagir avec l’anneau de Stelmane à la Taverne d’Elfsong ne l’équipera plus immédiatement.

Suppression d’un point d’exclamation persistant au-dessus de Wyll.

Correction des compagnons perdant leurs positions personnalisées au camp après avoir chargé une sauvegarde.

Correction des récompenses de DLC n’étant pas immédiatement accordées lorsqu’un nouveau joueur rejoint une partie existante.

Pourriture des sorts maintenant mise à jour lors du changement de difficulté.

Utiliser l’ascenseur dans la Maison de Guérison en Mode Tour par Tour ne le fait plus boucler indéfiniment entre les étages à la sortie du Mode Tour par Tour.

Correction d’un bug rare où Halsin décide de se transformer en ours chaque fois que vous allez lui parler au camp dans les Terres Maudites par l’Ombre.

Donner de l’or à Manip Nestor déduit désormais correctement l’argent de votre inventaire.

Soulever les rochers du poing enflammé mort à Dernière Lumière nécessite désormais un test de Force plutôt que d’Athlétisme.

Les renforts du Poing Enflammé peuvent désormais être appelés pour gérer l’activité criminelle sur le pont menant à la Forteresse du Rocher du Wyrm.

Le squelette sur la plage en dehors de la Prison du Rocher du Wyrm ne déclenche plus de test de Perception. Juste un squelette, après tout.

Le quartier-maître Talli n’offrira plus de packs de fournitures supplémentaires au même personnage déguisé en un autre personnage.

Les créatures invoquées avec le sort Convoquer Être des Bois sont maintenant capables de sauter.

Lancer Morsure des Yeux : Endormi ou Malade sur une cible neutre devrait désormais déclencher un combat.

Les étrangers n’obtiendront plus de point d’Inspiration pour avoir donné un noblestalk à Thulla s’ils lui donnent un antitoxine. Elle ne gardera pas non plus la potion que vous lui donnez.

La capacité d’Ambush de l’Ombre des Sharrans se déclenchera désormais uniquement sur les Attaques d’Armes.

Les ascenseurs et plateformes mobiles sont désormais mis en mouvement immédiatement après avoir été activés en Mode Tour par Tour.

Les compagnons morts-vivants maudits par l’ombre ne peuvent plus quitter les Terres Maudites par l’Ombre si vous cliquez trop rapidement sur la sortie de la région.

La Faveur de la Chanteuse de Nuit ne remplace plus les conditions appliquées par les élixirs.

Les effets qui guérissent le poison enlèveront désormais également le Poison des Drows et le Mucus de Rampant.

Les armes brûlantes en permanence ne peuvent plus être enrobées d’autres substances. En bref : pas de double trempage.

L’Empereur ne peut plus utiliser la capacité Extraire le Cerveau sur les créatures Couchées. Il préfère sa nourriture en pleine forme.

La capacité « Chance » fonctionne désormais même lorsque les joueurs sont polymorphes ou en forme sauvage.

Correction du sort Conjure Elemental au niveau 6 – il invoquera désormais correctement des Mephits de glace au lieu de vous faire opter pour des Mephits de boue inférieurs.

Le bouton secret derrière le tableau de nature morte dans les Tombes de Candulhallow est maintenant ininteractif jusqu’à ce que le tableau soit déplacé.

Résolution d’un problème empêchant des positions de lancement de sorts valides d’être autorisées lors de la conjuration de sorts.

Correction du journal de combat affichant parfois un texte incorrect pour les jets de dés et les Jets de Sauvegarde.

Les Armures Animées sont désormais immunisées contre le sommeil.

La sorcière n’a plus ses passifs lorsqu’elle est déguisée en Mayrina.

Commencer le combat en dépensant des ressources en mode Tour par Tour soustraira désormais correctement les ressources, comme en temps réel.

Correction d’un bug vous bloquant dans une animation si vous êtes en plein déverrouillage actif lorsque les chaînes de Valeria sont détruites.

Résolution d’un bug empêchant de lancer une variante de sort lors de la sélection de moins que le nombre maximum de cibles possibles.

Correction de la Pierre de Résonance perdant son aura lorsque vous vous reposez Longuement avec elle dans votre inventaire.

FLUX ET SCRIPTS

Acte-Agnostique Mizora ne devrait apparaître pour son jugement de Wyll que lorsque Karlach est réellement mort. (La ressusciter annulera le moment.) Si Wyll a réussi à éviter la punition de Mizora pour avoir gardé Karlach en vie, il sera puni rétroactivement. L’Impulsion Obscure devrait maintenant pouvoir tenter de dévier la suggestion de Sceleritas Fel de tuer un compagnon à Karlach ou Lae’zel s’ils ont une mauvaise relation. Si vous vous connectez avec Gayle pendant la scène d’enseignement de sorts mais ne souhaitez pas poursuivre la romance avec lui, vous pouvez désormais lui parler de Tara. Correction d’Astarion révélant accidentellement l’avenir de l’Impulsion Obscure. Correction des compagnons vous confondant parfois avec l’Impulsion Obscure ou Gayle. Correction de la scène de romance avec Astarion déclenchant deux Repos Longs de suite dans certaines conditions. Correction de la nuit où Astarion essaie de vous mordre se déclenchant même si vous saviez auparavant qu’il est une progéniture de vampire. La scène de bricolage d’artefacts d’Ombrecœur ne se jouera désormais qu’une fois que vous aurez été introduit à l’artefact. Correction de la priorisation des interlocuteurs dans les dialogues du Miroir Magique et du radeau des Underdark. Si vous choisissez d’aider Yurgir dans l’Acte II, vous n’aurez plus besoin de le persuader de vous aider dans le combat contre Raphael dans la Maison de l’Espoir. Astarion ne demande plus à l’Impulsion Obscure de tuer Isobel même s’ils ne l’ont pas fait. Vous ne commenterez plus sur Mol si vous ne l’avez pas rencontrée auparavant. Locke n’accusera plus Zevlor de sa mort si Zevlor est mort dans l’Acte I. Si vous entretenez une romance avec Lae’zel ou êtes en bons termes avec elle, elle sera moins abrasive si vous suggérez qu’elle passe du temps au camp. Correction d’un problème multijoueur où le compagnon du client réagissait au vampirisme de l’avatar d’Astarion hôte au lieu du propre compagnon de l’hôte. Gayle ne répétera plus la même phrase sur sa mort dans la suite du sauvetage avec le protocole de la flûte magique. Karlach n’exprimera plus de désapprobation lorsque le joueur ressuscite un compagnon avec l’aide de Flétriss. La réflexion de Karlach au camp après avoir quitté l’Acte II se déclenchera également, si nécessaire, pendant la transition vers l’Acte III. Lae’zel ne deviendra plus ininteractif après l’avoir renvoyée au camp si le duel romantique au camp n’a pas été résolu correctement. Elle sera également réparée si elle était bloquée dans cet état. Acte I Wyll devrait maintenant déclencher un dialogue approprié en repérant l’avatar Karlach après le raid des gobelins sur le Bosquet. Votre personnage fera maintenant un commentaire en utilisant le levier secret dans la Tour Arcanique. Correction de Crusher faisant parfois un commentaire en même temps qu’il entre dans le « combat à poings » avec vous. Correction d’un bug où assommer Crusher pendant le « combat à poings » fait que ses amis le traitent comme mort et le prive de son dialogue jusqu’à ce que vous vous reposiez Longuement. Correction d’un bug où assommer l’un des amis de Crusher est compté comme les tuer et les prive de leur dialogue de façon permanente. Correction de Gekh Coal se répétant et terminant son dialogue prématurément. Correction de plusieurs cas où des gobelins endormis se réveillaient voulant discuter alors qu’ils auraient dû être hostiles. Correction d’un problème où Baelen pouvait s’enfuir et disparaître si vous essayiez de le frapper alors qu’il était dans le champ de bibberbang. Suppression de certaines lignes de Maggran manquant de synchronisation labiale en forme d’ours – qui a besoin de discuter quand on peut rugir ?

Acte II Vous ne pouvez plus informer Barcus de Wulbren à Last Light s’ils se sont déjà réunis. Cerys se souviendra de vous dans l’Acte II si vous l’avez rencontrée dans l’Acte I. Correction d’un problème dans les docks des Tours de Hautelune où vous seriez arrêté plusieurs fois par des gardes malgré l’autorisation de vaquer à vos affaires. Assurance que le waypoint des Tours de Hautelune se déverrouille lorsque vous entrez au rez-de-chaussée principal. Correction d’un problème où vos alliés se mettaient en colère si vous commettiez des crimes contre vos ennemis pendant le raid des Tours de Hautelune. Halsin ne va plus oublier de sauver Thaniel si vous retournez à l’Acte I pendant qu’il attend au bord du lac. Concentre-toi, Halsin. Dame Aylin ne mentionnera plus qu’elle souhaite parler à Ombrecœur lorsque cette dernière a définitivement quitté le groupe pour une raison quelconque. Correction d’un flux où un objectif de fond concernant le récit du passé de Ketheric à lui-même ne se déclenchait pas. Les retardataires du combat final de Ketheric (sur le toit et dans la colonie de flagelleurs mentaux) verront désormais leurs invocations et leurs suiveurs téléportés dans la salle du boss. Les joueurs arrivant au combat final de Ketheric métamorphosés devront l’affronter en personne à personne, et non apôtre à blaireau. Votre Visiteur de Rêve interviendra désormais au bon moment (pas un peu en retard) en explorant les Tours de Hautelune. Halsin daignera désormais aider contre les goules de l’Absolu si elles attaquent l’auberge de Last Light. Les sorciers peuvent désormais dire à Yurgir de se suicider pour se libérer de son contrat. Diabolique. Vous ne devriez plus pouvoir faire référence à Chantenuit en parlant à Gayle comme si vous ne l’aviez pas encore rencontrée. Minthara meurt désormais lorsqu’elle est laissée en vie dans la prison après que Ketheric ait été tué. Les gardes de Hautelune ne vous interrogeront plus qu’une seule fois sur Minthara. Si Chantenuit est à Terre lorsque l’Apôtre de Myrkul est vaincu, elle se relèvera à temps pour participer à la cinématique suivante. Minthara n’est désormais plus bloquée comme « suiveuse » et peut être recrutée aux Tours de Hautelune. Minthara apparaîtra toujours aux Tours de Hautelune si elle a été assommée dans l’Acte I. Squire, le chien squelette de Hautelune, n’essayera plus d’appeler les gardes une fois l’assaut commencé. Si Isobel est jetée de son balcon, elle fera plus d’efforts pour remonter à l’étage. Kressa Bonedaughter reconnaîtra désormais l’Appel Obscur même si elle repère un autre membre du groupe en premier. Acte III Les joueurs ne pourront plus rejoindre une partie active où les personnages ont atteint le Bassin Morphique ou au-delà. Correction apportée à Ravengard qui demandait à plusieurs reprises de l’aide pour libérer Florrick. Correction du problème où Voss ne se rendait parfois pas à la taverne comme il l’avait promis. Les participants au festival du vin seront désormais à la bonne position après le crime. La Poigne Flamboyante apparaîtra sur la scène de crime du festival du vin si Cora et Roger ont été tués pendant un Long Repos. Le flagelleur mental du moulin de la Traversée du Wyrm acceptera désormais le corps que vous lui offrez. Correction d’une porte barricadée dans la Basse Ville causant des commentaires des personnages sur son dysfonctionnement lors de son ouverture. Yurgir réagira correctement dans la Maison de l’Espoir au fait qu’il a été trompé et s’est tué dans le Gantelet de Shar. Suppression du dialogue de Victoria avec Parler aux Morts dans le Palais de Cazador car il ne correspondait pas à l’histoire que vous pouvez apprendre d’elle à partir de différents journaux dans le palais. Correction d’un bug où le fantôme de la victime de meurtre dans le Tribunal du Meurtre ne disparaissait pas et rejoignait le combat si vous précipitiez le procès. Correction de certains mendiants dans le Quartier de Brampton se tournant dans la mauvaise direction lorsqu’ils demandent de la monnaie. Correction de l’Empereur prononçant parfois les mauvaises répliques pendant le combat dans le Haut Hall. Dame Aylin n’attend plus des dizaines de jours pour parler du moment où elle a tué Ketheric Thorm. Nous avons convaincu Ombrecœur de ne pas rejoindre le combat final du nautiloïde si elle est déjà morte. Le groupe ne parlera plus d’Astarion choisissant de rester un rejeton de vampire si le rituel de Cazador a été interrompu avant qu’il ne puisse choisir. Les joueurs peuvent désormais commencer la quête Résoudre les Meurtres du Temple de la Main Ouverte après avoir trouvé le poignard et la clé de chambre du meurtrier sous le Temple de la Main Ouverte. Khathi le Réfugié des égouts de la Basse Ville est maintenant prêt à engager la conversation. Les adorateurs d’Umberlee sont désormais nettement plus soucieux de la sécurité concernant les donations dans la Maison de la Reine de l’Eau. Après avoir intimidé ou persuadé Nubaldin, le dialogue vous permettra désormais de choisir parmi la liste des questions initiales. Correction d’un état où l’épreuve de la Chambre de l’Introspection pouvait être réussie et échouée. Correction de Dame Aylin devenant hostile dans la Tour de Ramazith après le combat avec Lorroakan si un invocation du joueur était tuée. Correction d’un problème où les Veilleurs d’Acier interrogeaient et attaquaient des avatars déjà en prison. Minthara ne se répète plus pour soutenir Astarion devenant un Vampire Ascendant. Sarevok vous appelant intrus n’entraîne plus l’attaque de tous vos alliés. Le hibougarou ne s’affiche plus comme un allié si Dammon est mort. Modification du titre de la Gazette à propos de Ravengard pour mentionner sa disparition plutôt que sa mort. Minthara est à nouveau bavarde après la scène avec ‘Dribbles’. Les cultistes de Bhaal dans les égouts réagiront désormais dans les dialogues si un avatar Assassin Impie tue les réfugiés qu’ils tourmentaient. L’Apprentie Laridda ne vous prendra plus pour le porteur de mauvaises nouvelles (rupture) si vous ne lui avez pas apporté le message de rupture. Ravengard devrait maintenant utiliser les bons pronoms lorsqu’il s’adresse à vous lors de la cérémonie au Roc du Wyrm. Si vous utilisez la cloche de la fée après avoir quitté l’Acte II, l’effet de la Bénédiction de la Fée sera désormais annulé après un Long Repos. Karlach ne pense plus qu’elle a quitté les Enfers lorsque vous explorez l’éperon rocheux près de la prison de l’Espoir. Si Honk apparaissait lors du rendez-vous avec Karlach à Porte de Baldur, il apparaîtra à la taverne le jour suivant. Le dialogue du rejeton de vampire Yousen devrait désormais se déclencher correctement. Il est désormais possible de dire à Thrumbo que le cœur de Carrion lui a été donné au lieu d’être détruit. Correction de certains événements en jeu ne réagissant pas correctement aux Longs Repos dans la Basse Ville. Ajout de correspondances supplémentaires entre Mystic Carrion et ses clients, vous donnant des opportunités supplémentaires d’apprendre comment accéder à son manoir.



