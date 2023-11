L’acte final de Baldur’s Gate 3 compromis par le dernier patch : les joueurs sont furieux

Baldur’s Gate 3 est en pleine tourmente alors que les joueurs signalent des problèmes majeurs l’Acte 3 du jeu. À la suite du dernier patch majeur, des problèmes de performance et des bugs ont sérieusement terni l’expérience.

Baldur’s Gate 3 n’est pas seulement l’une des plus grandes sorties de jeux vidéo de 2023, son attrait massif en a fait l’un des jeux les plus joués de tous les temps. Le RPG a capturé l’imagination des joueurs du monde entier et a obtenu huit nominations aux Game Awards 2023.

Son succès et sa popularité ont placé Baldur’s Gate 3 haut dans les listes de prétendants au GOTY depuis son lancement exceptionnel, mais certains ont suggéré que sa performance devrait le disqualifier. Les problèmes initiaux avec l’acte final du jeu ont été initialement résolus par Larian, mais le patch le plus récent du jeu a vu ces problèmes réapparaître de plus belle.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’utilisateur Reddit u/King_Brass s’est rendu sur le subreddit de Baldur’s Gate 3 pour se plaindre que « le patch 4 a brisé l’Acte 3 ». De nombreux joueurs semblent partager le même avis.

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 signalent de nombreux problèmes après le patch 4

Partageant son expérience de Baldur’s Gate 3 sur Steam (PC), u/King_Brass a affirmé que « tout l’environnement de l’Acte 3 est fermé ». Il a signalé des problèmes tels que les compagnons ne suivant pas le personnage du joueur, des PNJ et des interactions cassées empêchant la progression, et des problèmes pour sauvegarder ou charger le jeu.

Un lag sévère a également été mentionné dans leur post initial, mais il semble que ces problèmes ne soient pas exclusifs à la version PC de Baldur’s Gate 3. « C’est encore pire sur PS5 », a expliqué un joueur.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

« C’était ma deuxième partie, et le jeu est injouable après avoir atteint l’acte 3 », a admis un autre joueur de PlayStation 5. « À partir de la Porte Basilique, votre groupe arrête de vous suivre et commence à ramer ».

En plus des problèmes initialement relayés par u/King_Brass, les joueurs ont signalé des temps de chargement très longs et des compagnons se figeant régulièrement. Les utilisateurs dans les commentaires ont demandé à Larian Studios de « réparer le jeu » dès que possible.

Larian Studios

Alors que les joueurs PC et PlayStation 5 sont actuellement aux prises avec ces problèmes dans l’acte final de Baldur’s Gate 3, un problème bien plus grave touche les utilisateurs de Xbox. Les 3 actes de Baldur’s Gate 3 sont actuellement injouables sur la console.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Larian annoncera une solution à ce problème particulier lors des Game Awards le 8 décembre 2023. En attendant, nous devrons attendre de voir si les problèmes de l’Acte 3 du dernier patch peuvent être rapidement résolus. Cela prouvera que le studio de Baldur’s Gate 3 mérite sa nomination pour le Meilleur Service Communautaire pour lequel il a tant travaillé.