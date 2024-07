L’avenir de Baldur’s Gate 3 était un peu flou après que Larian Studios a affirmé qu’il passerait à un projet futur et n’avait pas prévu de DLC pour le jeu. Heureusement, le prochain Patch 7 ne marquera pas la fin du développement actif du jeu.

Dans la mise à jour communautaire #28, le développeur a détaillé ce qui est inclus dans le Patch #7. En plus des correctifs majeurs de bugs, les outils de modding subissent également un développement et des tests significatifs en vue de leur sortie complète.

Larian Studios

De plus, Larian a confirmé que le Patch #7 ne sera pas la dernière mise à jour majeure du jeu, avec des changements très demandés à venir dans les futures mises à jour.

« Le Patch 7 ne sera pas la dernière mise à jour pour Baldur’s Gate 3. Nous avons encore quelques surprises en réserve – y compris de nombreuses fonctionnalités demandées par la communauté, comme le crossplay et un mode photo pour capturer et partager des moments inoubliables. Et nous travaillons sur bien d’autres améliorations, allant des ajustements de gameplay et des améliorations de confort de jeu aux correctifs de bugs & optimisations de performance ».

Les fonctionnalités phares pour la communauté seront sans aucun doute le crossplay et le mode photo. Les deux sont très demandés depuis un certain temps, et leur arrivée éventuelle sera une grande aubaine pour ceux qui jouent encore au jeu.

La seule grande mise en garde est que le patch ne sera déployé qu’en septembre, puisqu’il nécessite encore quelques mois de développement. Cela repousse encore plus loin le mode photo et le crossplay, Baldur’s Gate 3 étant peu susceptible de recevoir l’un ou l’autre avant 2025.

Les outils de modding, même s’ils ne suscitent pas énormément d’enthousiasme pour l’instant, devraient être la plus grande addition du patch #7. Offrant aux joueurs la possibilité de modifier des objets existants, d’en ajouter de nouveaux et de changer entièrement les classes, cela devrait permettre une longévité significative de Baldur’s Gate 3, même sans l’implication de Larian.