Notes préliminaires du Patch 5 de Baldur’s Gate 3 : baiser d’Astarion, ralentissements, et plus encore

« Dans le Patch 4, nous avons introduit une correction qui empêchait les Yeux scrutateurs dans les Tours de Hautelune d’immédiatement appeler les gardes en cas de vol. Et ce même si vous étiez en train de vous faufiler ou invisible, par exemple ».

Cette correction a eu pour conséquence involontaire de faire en sorte que les vols inaperçus et les actes de vandalisme restent bloqués indéfiniment dans la file d’attente du « quelqu’un m’a-t-il vu », au lieu d’expirer et de passer à autre chose, comme prévu. En fait, votre « MJ » pense constamment aux actes de vol et de violence que le joueur continue de commettre, sans jamais passer à autre chose ou les verbaliser. Il y réfléchit ad infinitum.

Ces actes de vol et de violence inaperçus et éternellement actifs ont fini par ralentir le jeu. Plus un joueur commet ces actes, plus le jeu essaie de tout garder à jour et en mémoire. Et donc les ralentissements commencent à se produire. Au final, le « MJ » finit par être incapable de fonctionner. Au troisième acte, cela a causé des problèmes de ralentissement. Après quelques recherches, nous sommes extrêmement heureux de dire que nous avons résolu cela dans le Patch 5, qui est en test et prévu pour sortir cette semaine ».