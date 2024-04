Pré-patch note #7 de Baldur’s Gate 3 : Support de mods, fins…

Larian Studios a dévoilé des détails sur le très attendu Patch #7 de Baldur’s Gate 3. Voici ce qu’il faut savoir sur la prochaine mise à jour, incluant le support de mods et de nouvelles fonctionnalités.

Sorti depuis plusieurs mois déjà, le GOTY 2023 continue d’occuper des millions de joueurs avides d’aventures. Et si Larian Studios a déjà annoncé ne pas plancher sur un DLC ou un nouvel opus de Baldur’s Gate, cela ne signifie pas que le jeu n’évolue pas. En effet, les mises à jour s’enchaînent pour peaufiner encore plus l’expérience inoubliable offerte par le RPG.

La prochaine mise à jour majeure sera le Patch #7. Et si ce dernier n’a pas encore de date de sortie officielle, les développeurs ont déjà donné un petit aperçu de ce qui nous attend.

Que contiendra le patch note #7 de Baldur’s Gate 3 ?

Le Patch #7 de Baldur’s Gate 3 prévoit de faire deux ajouts majeurs. Une nouvelle floppée de cinématiques de fin seront implantées pour mettre un terme comme il se doit à l’aventure des joueurs qui souhaitent explorer le côté obscur de Baldur’s Gate 3. Dans son dernier Community Update, Larian a donné un aperçu des nouvelles cinématiques, les qualifiant de “fins maléfiques améliorées pour des conclusions encore plus sombres à vos parties les plus sinistres” et soulignant “cela concerne aussi ceux qui ne jouent pas Sombres Pulsions (Dark Urge).”

Ces cinématiques auront même droit à de nouvelles musiques estampillées Borislav Slavov, dont l’une a été partagée :

L’autre grande nouveauté du Patch #7 concerne les outils officiels de modding. Larian a accueilli les mods et moddeurs de Baldur’s Gate 3 à bras ouverts depuis le lancement et s’apprête à dévoiler des outils permettant aux joueurs de “modifier les visuels, animations, sons, statistiques et plus encore pour faire de Baldur’s Gate 3 le royaume cauchemardesque vos rêves étranges.”

Larian indique que le patch commencera à introduire ces outils, suggérant que d’autres options seront disponibles plus tard.

Le Patch #7 corrigera également certains bugs, Larian mentionnant spécifiquement “la réticence de Jaheira à suivre le groupe et à s’engager dans le combat, les salutations peu romantiques de Wyll, ainsi que les répliques du Narrateur mystérieusement disparues lors de la confrontation entre Gortash et Sombres Pulsions (Dark urge).”

Comme la mise à jour #7 s’annonce particulièrement conséquente – et ce sans même compter que Larian évoque de “nouvelles fonctionnalités dont nous n’avons pas encore parlé en détail” – les développeurs prévoient de tenir une bêta fermée sur PC pour tester la mise à jour avant sa sortie complète sur tous les systèmes. Aucune information n’a pour l’instant été partagée quand à la date et aux modalités de cette période de test, mais l’on en saura plus “dans les prochaines semaines”.

