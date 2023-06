Apex Legends : Guide d’optimisation graphique pour améliorer vos FPS

Votre taux de FPS peut affecter vos chances de victoire dans une partie sur Apex Legends. Alors afin d’être le plus compétitif possible, voici les meilleurs paramètres afin d’obtenir des FPS élevées de votre système.

Que vous soyez un joueur d’Apex Legends depuis sa sortie ou bien un novice qui lance le jeu pour la première fois, vous avez tout intérêt à faire un petit tour dans les paramètres afin de jouer dans les meilleures conditions possibles et de maximiser vos FPS.

Alors que les joueurs professionnels d’Apex et les streamers dépensent des milliers d’euros dans des PC afin d’avoir les meilleures performances, en utilisant les paramètres optimaux pour votre plateforme, il est possible de profiter d’excellentes performances même avec du matériel plus modeste.

Avoir un taux d’images par seconde élevé vous permet de profiter d’un expérience de jeu plus fluide, mais aussi de pouvoir réagir plus rapidement pendant vos parties. Pour votre confort et vos performances, prenez donc le temps d’optimiser vos paramètres.

Alors que les joueurs sur console peuvent profiter d’une fréquence d’images constante de 60 FPS sur les consoles next-gen, avec un support de 120 FPS en préparation, les joueurs PC sont quant à eux beaucoup plus flexibles.

Découvrez donc quels sont les meilleurs paramètres PC pour jouer à Apex Legends.

Si vous possédez une carte graphique NVIDIA

Ouvrez le panneau de configuration NVIDIA et accédez à Gérer les paramètres 3D. Sélectionnez l’onglet Paramètres du programme et recherchez Apex Legends. Désactivez la Synchronisation verticale. Réglez Filtrage de texture – qualité sur Performances . Réglez le Mode de gestion de l’alimentation sur Préférer les performances maximales. Activez l’Optimisation threadée. Définissez la Fréquence de rafraîchissement préférée sur le plus élevé disponible.

Obtenez une amélioration de vos FPS sur Apex Legends sans activer la V-Sync

Pour désactiver la limite de FPS dans Apex Legends, il vous suffit d’ajouter une ligne de commande aux options de lancement d’Apex Legends dans Origin/Steam.

Fermez Apex Legends (vous ne pouvez pas accéder aux options de lancement si le jeu est en cours d’exécution) Ouvrez votre plateforme de jeu (Steam/Origin) Allez dans Ma bibliothèque de jeux et faites un clic gauche sur Apex Legends Cliquez sur les “paramètres” Cliquez sur “Propriétés du jeu” Accédez à l’ onglet “Options de lancement avancées” Tapez : + fps_max unlimited

Pour vérifier que votre configuration à l’effet désiré, vous pouvez activer un compteur de FPS en jeu :

Fermez Apex Legends (vous ne pouvez pas accéder aux options de lancement si le jeu est en cours d’exécution) Ouvrez votre plateforme de jeu (Steam/Origin) Allez dans Ma bibliothèque de jeux et faites un clic gauche sur Apex Legends Cliquez sur les “paramètres” Cliquez sur “Propriétés du jeu” Accédez à l’ onglet “Options de lancement avancées” Tapez : +cl_showfps 1 ou 4 (affiche les FPS et les informations réseau en jeu en haut à droite avec 1 ou en haut à gauche avec 4)

Obtenez une amélioration de vos FPS sur Apex Legends en activant la V-Sync

Une autre méthode, étrangement, consiste à activer la V-Sync.

Pour des raisons inconnues, l’activation de V-Sync semble supprimer le plafond de FPS. L’utilisation de ‘Adaptive 1/2’ supprimera non seulement la limite de FPS mais assurera également des chutes de FPS plus faibles.

Remarque: l’activation de la V-Sync peut entraîner un input lag accru, de sorte que le compromis des FPS plus élevé peut ne pas en valoir la peine.

Les autres “astuces” sont tout simplement de diminuer les paramètres de qualité, mais bien que cela vous donnera un FPS plus élevé (et est probablement conseillé sur les GPU bas de gamme), il y a bien sûr un compromis de qualité de visuels.

Respawn Entertainment Certains paramètres ont plus d’impact sur le FPS que d’autres, comme la qualité d’occlusion ambiante.

Désactiver en priorité :

L’occlusion Ambiante

L’éclairage volumétrique

Ombre du soleil (et autres paramètres affectant les ombres).

Certains paramètres affecteront votre FPS plus que d’autres. Selon les tests la qualité d’occlusion ambiante a le plus grand impact sur les FPS et les performances globales.

Assurez-vous que Discord est optimisé

De nombreux joueurs d’Apex Legends utilisent Discord pour communiquer avec leurs amis en jeu. Bien que le logiciel soit excellent, il existe un moyen de l’optimiser davantage pour gagner un peu plus de FPS sur Apex.

Ouvrez Discord. Allez dans le menu Paramètres. Cliquez sur l’onglet Overlay en jeu et assurez-vous que l’option “Activer l’overlay en jeu” n’est pas cochée.

Les utilisateurs de Discord peuvent également désactiver “l’Accélération matérielle» située au bas de l’onglet Apparence.

Cela empêche Discord d’utiliser votre carte graphique pour accélérer la vitesse du logiciel et vous rapportera quelques FPS supplémentaires en jeu.

N’oubliez pas non plus de désactiver tout programme tiers non utilisé en jeu pour améliorer votre expérience !