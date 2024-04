My Hero Academia Chapitre 421 : date de sortie et spoilers potentiels

La publication de My Hero Academia a été marquée par une pause, mais le manga s’apprête à revenir : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 421.

Les derniers chapitres de My Hero Academia ont permis aux lecteurs de découvrir ce qui est arrivé à Aizawa et Present Mic après avoir été aspirés dans un portail par Black Mist. En effet, les deux amis ont pu se confronter aux émotions de leur ancien camarade, encore présentes dans Kurogiri. Ils ont ainsi pu revenir donner un coup de main salvateur aux héros dans la bataille finale.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Leur retour a significativement changé le cours de l’affrontement entre justiciers et vilains. Ceux qui pouvaient encore se battre ont été rassemblés et envoyés dans l’arène, et Deku a pu retrouver l’usage de ses bras grâce à la corne d’Eri, confiée à Aizawa. Mais alors que la situation se renversait, le manga My Hero Academia est entré en pause.

Date et heure de sortie, spoilers potentiels : on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 421.

Le chapitre 421 de My Hero Academia sortira le 28 avril 2024. Il sera disponible gratuitement à partir de 17h sur Manga Plus (pendant trois semaines).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Spoilers potentiels du chapitre 421 de My Hero Academia

Les derniers événements du chapitre 420 permettent de se projeter aisément dans la suite de My Hero Academia puisqu’Aizawa va très probablement se lancer à l’assaut d’All For One avec l’assistance de ses élèves.

kohei horikoshi/shueisha

Le vilain est au sommet de sa puissance, mais combattre autant de héros à la fois ne sera pas forcément chose aisée pour lui. Sans oublier le pouvoir très particulier d’Aizawa, qui lui permet d’effacer les Alters des personnes qu’il fixe du regard. Les lycéens devront cependant tenir trois minutes entières, soit le temps que les bras de Deku guérissent.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

All For One reste le vilain ultime de My Hero Academia, et même le travail d’équipe qui a toujours été mis en valeur dans le manga de Kōhei Horikoshi risque de ne pas suffire. Si les héros devraient réussir à contenir l’ennemi, rien ne dit qu’ils lui assèneront des coups dévastateurs, ou qu’ils n’essuieront pas des pertes.

À en juger par le rythme des récents événements, le combat de Deku contre All For One ne devrait pas s’achever dans le chapitre 421. Il restera donc plusieurs volets du manga à sortir avant d’obtenir une conclusion à l’affrontement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De son côté, l’anime va lui aussi bientôt reprendre avec la saison 7 de My Hero Academia, en commençant par des épisodes spéciaux. Ce sera alors l’occasion de découvrir le début de cette bataille intense, cette fois avec le travail du studio Bones. Mais les spectateurs auront aussi droit au film You’re next, qui a enfin révélé sa place dans la chronologie de l’histoire super-héroïque.