My Hero Academia chapitre 408 Spoilers : All For One a-t-il tué son frère ?

Le manga My Hero Academia est sur le point de faire un retour solide après une courte pause. Du moins, c’est ce que suggèrent les premiers spoilers pour le très attendu chapitre 408.

MHA est actuellement dans une phase passionnante, continuant de révéler des événements choquants du passé du puissant méchant All For One. Le chapitre précédent montrait comment ce dernier est arrivé au monde et a réussi à survivre dans un monde impitoyable.

All For One n’a jamais été un enfant ordinaire : dès le début, il voulait régner sur le monde en contrôlant les personnes autour de lui avec ses Alters. Et ceux qui s’opposent à lui sont tués. On vous propose de découvrir ce que les premières fuites du prochain chapitre laissent entendre.

Les spoilers du chapitre 408 de My Hero Academia révèlent la mort du frère d’All For One

Le 408ème chapitre de My Hero Academia commence en montrant All For One tuant son propre frère Yoichi en un instant. La case montre son corps se désintégrant.

La deuxième présente un personnage qui ressemble à Bakugou, mais ce n’est pas lui : c’est Kudo. Ses yeux sont remplis de larmes car il ne supporte pas la mort brutale de Yoichi. Et de l’autre côté se trouve All For One, qui ne semble pas beaucoup affecté par la mort de son jumeau.

Peu après, nous voyons le méchant fixant la main de Yoichi et disant que les pouvoirs qu’il avait donnés à son frère ont disparu de son corps. Il semble confus car il ne peut pas comprendre ce qui s’est passé. All For One commence aussi à se demander si les particularités ne pourraient pas avoir été transmises à quelqu’un d’autre. D’un autre côté, le troisième utilisateur, Bruce, inspecte le corps de Kudo.

Les débuts de l’héritage du One For All

Bruce demande à Kudo si All For One l’a touché pendant le combat, mais il est impatient de connaître les résultats. Kudo a deux Alters dans son corps. Le premier est Gearshift original, et l’autre est une petite particularité non essentielle.

La case suivante présente deux versions différentes de Yoichi. L’une dit qu’elle n’a pas pu arrêter son frère, et l’autre que son frère l’a gardé en vie, regrettant qu’il ne soit pas davantage soucié d’autrui. Yoichi est mort, mais il a transmis ses capacités à Kudo, donc maintenant, il existe en lui.

Vient ensuite une double page, où une ellipse de quelques décennies est passée, et les désirs maléfiques d’All For One ont grandi. Après avoir tué Bruce et Kudo, le méchant essaie de voler le One For All à Banjo. Lorsqu’il tue Nana, All Might détruit son visage et le vainc, mais le docteur parvient d’une manière ou d’une autre à retirer son corps de la morgue.

De retour au présent, nous voyons All For One penser à la possibilité que Bakugou puisse être le successeur de Kudo.