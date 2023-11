My Hero Academia 408 : la date de sortie confirmée après un retard

Le chapitre 408 de My Hero Academia a certes été retardé, mais a dorénavant une date de sortie confirmée. Quand pourrez-vous le lire ? On vous dit tout.

Dans le chapitre précédent de My Hero Academia, Nous découvrions les motivations sinistres d’All For One depuis son enfance. Après avoir pris conscience de ses pouvoirs, le grand vilain a décidé de régner sur le monde entier. À l’inverse, son jeune frère moins fort que lui, voulait devenir un héros et combattre le mal.

Alors que les fans attendent le résultat du combat d’All For One contre Bakugo, le 407ème chapitre a présenté l’origine de l’antagoniste et de son frère jumeau. Le flashback semble également se poursuivre dans le chapitre à venir, nous pourrions donc devoir attendre encore un peu plus longtemps pour assister au duel. Combien de temps, au juste ?

Manga Plus publiera la version traduite en français du chapitre 408 de My Hero Academia pour les fans du monde entier le dimanche 3 décembre 2023. Pour les plus impatients, il faudra attendre 16h.

Récapitulatif du chapitre 407 de My Hero Academia

“Nouvelle illustration de My Hero Academia pour le Jump Festa :“

Le chapitre commence en nous montrant un monde où les “Alters” n’existent pas (encore). Une femme enceinte atteinte d’une étrange maladie accouche d’enfants au bord d’une rivière et meurt sur-le-champ. Lorsque des rats apparaissent pour dévorer les nouveau-nés ainsi que leur mère décédée, le courant de la rivière les emporte.

Quelques années plus tard, l’aîné des enfants a développé des capacités spéciales, et des chercheurs révèlent que ces pouvoirs sont génétiques. Plusieurs hommes masqués débarquent, avec comme plan d’empêcher ceux possédant des abilités de prendre le pouvoir. Mais avant qu’ils ne puissent emmener le jeune garçon qui se tient devant eux, ce dernier les tue. Vous l’avez deviné, il s’agit d’All For One.

À partir de ce jour, le garçon puis vilain décide de tuer tous ceux qui ne sont pas utiles à ses yeux. Le chapitre passionnant a également mis en vedette le jeune frère d’All For One, qui lui était opposé, tant par son apparence que par sa force.

