Jujutsu Kaisen : Pourquoi Sukuna a-t-il sauvé Megumi ?

Sukuna est un méchant impitoyable qui peut tuer sans trembler. Et pourtant, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité de Megumi dans le Drame de Shibuya. Pourquoi l’a-t-il sauvé ?

La saison 2 de Jujutsu Kaisen nous a enfin offert le combat entre Sukuna et le général céleste impie, Makora. Après avoir facilement vaincu Jogo, le roi des fléaux sent la présence de Makora dans l’épisode 17 et se précipite immédiatement aux côtés du jeune exorciste. Il sauve au passage Haruta, pour que le rituel ne se termine pas sur la victoire du fléau, ce qui signifierait la mort de Megumi.

Sukuna soigne le jeune homme avec le Sort d’Inversion. Depuis leur première rencontre, Sukuna s’est montré étonnamment intéressé par Megumi. Même dans l’épisode 15 de la saison 2, Sukuna disait qu’il peut tuer tous les humains à Shibuya, sauf un.

Il est évident qu’il ne fait pas référence à Yuji mais plutôt à Megumi. L’épisode 17 présente le combat le plus brutal de l’anime, et il n’a qu’un seul but : protéger l’apprenti exorciste. On vous explique pourquoi.

Attention : Spoilers majeurs du manga à venir !

Pourquoi Sukuna a sauvé Megumi dans la saison 2 de Jujutsu Kaisen

Lors de leur première rencontre, Sukuna a réalisé le véritable potentiel de Megumi. Depuis, il le surveille attentivement et observe chacune de ses avancées. Dans le chapitre 212 de Jujutsu Kaisen, Sukuna prend le contrôle du corps de Megumi.

Dans le chapitre 213, il révèle qu’il avait perçu le potentiel de Megumi et sa capacité à le supprimer, lui, le roi des fléaux. Sukuna attendait son heure dans le corps de Yuji, gagnant progressivement en puissance. Pour s’assurer que Megumi ne devienne pas une prison pour lui comme l’a été Yuji, Sukuna se devait d’abord de briser son esprit.

Par conséquent, et même si Megumi a résisté au départ, il a fini par tomber dans un profond désespoir après la mort de Tsumiki. Sukuna a veillé à ce qu’en prenant le contrôle de son corps, il tuerait Yoruzu (qui était incarné dans le corps de Tsumiki) en utilisant la technique de Megumi. Son astucieux stratagème a fonctionné, et le jeune homme est toujours incapable de se libérer.

De plus, Sukuna a utilisé l’adaptabilité de Makora dans son combat contre Gojo. Enfin, dans la bataille des exorcistes contre le roi des fléaux, ce dernier a utilisé le corps de Megumi comme un médium pour s’incarner sous sa véritable forme. Il reste encore difficile à savoir ce qu’il adviendra du lycéen après tout cela, mais son avenir semble particulièrement sombre.