Jujutsu Kaisen électrise les lecteurs grâce au retour de leur personnage préféré

Les spoilers du chapitre 238 de Jujutsu Kaisen ont mis le feu aux poudres pour la prochaine manche du combat des exorcistes face à Sukuna. Zoom sur celui qui reprend enfin du service, faisant monter la hype chez les lecteurs. Attention : spoilers droit devant !

La bataille très attendue des personnages les plus puissants dans Jujutsu Kaisen est déjà terminée. Après la mort de Gojo, le combat devient une lutte désespérée contre Sukuna, la société Jujutsu devant rassembler toute sa puissance pour vaincre le roi des fléaux.

Mais Sukuna est l’ennemi ultime de Jujutsu Kaisen, et même Satoru Gojo, considéré comme l’exorciste le plus puissant de sa génération, n’a pas été de taille face à cet adversaire. La mort tragique du sensei n’augure rien de bon pour les exorcistes.

Dès que Gojo meurt, Kashimo entre sur le champ de bataille. Mais il ne fait pas le poids contre le roi des fléaux, malgré une technique innée extrêmement puissante. Son affrontement un peu expédié laisse alors la place à un autre personnage, et la hype a de nouveau grimpé en flèche chez les lecteurs de Jujutsu Kaisen.

Que se passe-t-il dans le chapitre 238 de Jujutsu Kaisen ?

Selon les fuites du chapitre, Yuji Itadori fait son entrée sur le champ de bataille. Cela faisait bien longtemps que les fans n’avaient pas vu leur protagoniste préféré en action. Avec le monde en plein chaos, des personnages comme Yuta, Gojo, Sukuna et bien d’autres ont effectivement volé la vedette au protagoniste. Et depuis que Sukuna a pris possession du corps de Megumi, la place de Yuji dans l’histoire a considérablement diminué.

Et pourtant, il reste le protagoniste bien-aimé des lecteurs. Comme les autres exorcistes, Yuji a assisté au combat de Gojo depuis les coulisses. Parmi tous ses élèves, Gojo était le proche surtout de Yuta et Yuji. Avec des personnalités similaires entre élève et sensei, les fans ont assisté à certains des moments les plus touchants entre eux deux.

Le retour du héros dans le chapitre 238 de Jujutsu Kaisen !

Dans le chapitre 238 de Jujutsu Kaisen, une autre disparition est à déplorer alors que Kashimo succombe à la force inégalée de Sukuna. C’est alors que Yuji débarque sur le champ de bataille aux côtés de Hiromi Higuruma. Et en entrant dans l’arène, Yuji mord son bras, tandis qu’on peut voir brièvement de longues griffes – semblables à celles de Sukuna.

“FINALEMENT, ON S’APPRÊTE À VOIR LES POUVOIRS DE YUJI ET POTENTIELLEMENT SA TECHNIQUE INNÉE. ON A TELLEMENT ATTENDU POUR CE MOMENT“

“Les griffes ?! Yuji Itadori tu ne me déçois jamais“

Car quand Sukuna a pris possession du corps de Megumi, rendant son avenir plus qu’incertain, Yuji a cessé d’être un réceptacle. Sa pleine puissance n’a pas encore été révélée aux lecteurs, et il semble bien qu’ils la découvriront très prochainement. Sukuna considérera-t-il enfin Yuji comme une véritable menace ?

La réponse sera révélée le 8 octobre, jour de la publication officielle du chapitre 238 de Jujutsu Kaisen.

