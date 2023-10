Jujutsu Kaisen : Megumi meurt-il dans le manga ?

Le manga Jujutsu Kaisen vient tout juste de confirmer la mort d’un des protagonistes, et les fans s’inquiétent déjà pour le sort de Megumi. Attention : Spoilers droit devant

Il ne fait aucun doute que la mort de Gojo et la réincarnation de Sukuna nous préparent à un avenir plus sombre pour le monde des exorcistes. Jujutsu Kaisen confirme sa réputation de série Shonen sombre en enchaînant traumatisme après traumatisme pour les fans.

La mort tragique de Gojo n’augure rien de bon pour ses élèves et ses confrères exorcistes, car Sukuna est plus fort que jamais. Le roi des fléaux s’était même permis de se retenir lors de la bataille face à Gojo, mais il montre désormais toute sa puissance.

Sukuna a toujours su comment se réincarner, et il le fait au moment le plus opportun. Maintenant qu’il existe en tant qu’être humain et non plus en tant qu’esprit maudit, ses pouvoirs ont forcément évolué. Par conséquent, la situation pourrait ne pas tourner en faveur de Megumi. Creusons un peu plus pour savoir si Megumi meurt dans le manga Jujutsu Kaisen.

Que s’est-il passé avec Megumi dans le manga Jujutsu Kaisen ?

Dans le chapitre 237, Sukuna a utilisé le corps de Megumi comme réceptacle pour se réincarner. Ce qui signifie que les chances pour que Megumi soit encore en vie dans le manga Jujutsu Kaisen sont extrêmement faibles : sa situation est clairement désespérée.

La série a déjà tué la plupart des personnages préférés des fans, y compris Satoru Gojo. Et pour beaucoup, le sort de Megumi a été scellé dès que Sukuna a utilisé son corps pour acquérir ses techniques. La dernière fois que nous avons aperçu le jeune sorcier, c’était lors de la bataille entre le roi des fléaux et Gojo Satoru.

Mais il y autre chose : Megumi est plongé dans le désespoir après que Sukuna a utilisé sa technique pour tuer Tsumiki Fushiguro. Ensuite, le roi des fléaux a transféré une des attaques de Gojo sur l’âme de Megumi.

Pire encore : le manga est dans sa dernière ligne droite et pourrait tuer bien plus de personnages que nous ne l’aurions imaginé. L’auteur, Gege Akutami, avait un jour prévenu ses lecteurs que dans le quatuor des personnages principaux (Gojo, Nobara, Megumi et Yuji), soit un seul mourrait, soit un seul survivrait. Gojo mort, le sort de Nobara inconnu à ce jour, tout repose sur la survie ou non de Megumi : si le jeune exorciste succombe, la fin du manga s’annoncera bien triste.

Actuellement, Gojo a été mis de côté après sa mort. Il n’a été mentionné que dans le chapitre récent, très brièvement, alors que Sukuna le compare à Kashimira. À part ça, il n’a plus été aperçu.

Megumi annoncé comme prochain personnage à mourir dans Jujutsu Kaisen : les fans en PLS

Quant à Megumi, certains fans l’ont enterré dès que Sukuna s’est réincarné dans sa forme originale, et la nouvelle a déjà fait le tour des réseaux sociaux :

“COMMENT ÇA SUKUNA A RETROUVÉ SA FORME ORIGINELLE ET MEGUMI FUSHIGURO EST MORT”

“Maintenant que Megumi est mort je retourne me coucher“

“Gojo mort Megumi mort tout le monde mort, Jujutsu Kaisen flop“