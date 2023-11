Jujutsu Kaisen : Comment Sukuna peut-il utiliser une technique de feu ?

La capacité principale de Sukuna dans Jujutsu Kaisen est de trancher et découper ses cibles en morceaux. Alors, comment peut-il également utiliser la technique du feu, pourtant rare ?

L’arc de Shibuya de Jujutsu Kaisen ne manque jamais de livrer des épisodes surprenants, et cette semaine n’a pas fait pas exception. La semaine dernière, la série a accueilli le retour du roi des fléaux, Ryomen Sukuna. Par conséquent, il n’était pas difficile de deviner qu’un événement important allait se produire.

Dans l’épisode 16 de la saison 2, nous assistons à deux combats majeurs de la série : Toji contre Megumi et Sukuna contre Jogo. Mais étrangement, Sukuna l’emporte contre Jogo en utilisant des techniques de feu, pour se mettre au “même niveau” que son adversaire. Le roi des fléaux est pourtant seulement connu pour utiliser des techniques qui tranchent ses ennemis.

Même son Extension de Territoire, l’Autel démoniaque, repose sur sa faculté à découper ses cibles avec une habileté qui rendrait jaloux nos plus grands chefs cuisinier. Le fait que Sukuna utilise l’attribut rare du feu est d’autant plus stupéfiant. On vous explique comment fonctionne cette technique dans l’épisode 16 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen.

Comment fonctionnent les techniques dans Jujutsu Kaisen ?

Les personnes dotées d’énergie occulte et les fléaux possèdent une technique occulte héritée ou innée. Ces techniques ne peuvent pas être apprises avec le temps, et c’est ce qui rend Yuji aussi spécial dans Jujutsu Kaisen. Comme le héros n’est pas né avec une technique innée, il ne compte que sur la manipulation de l’énergie occulte, comme il le fait la Technique de l’Intervalle ou le Rayon Noir.

Quelqu’un avec une technique innée peut utiliser un certain nombre de sorts qui sont une extension de leur talent principal. Par exemple, le “Ratio” de Nanami lui permet d’utiliser une capacité nommée “Décombres.”

La technique de feu de Sukuna dans la saison 2 de Jujutsu Kaisen

Concernant Sukuna, on peut très bien supposer que sa technique innée concernait uniquement la Dissection et la Lacération. Cependant, la série ne l’a jamais réellement expliqué. Supposons que le Sort inné de Sukuna soit “X”, alors toutes ses capacités mortelles, telles que Dissection, Lacération, la Toile d’araignée et maintenant la Flèche de Feu, ne seront rien de plus qu’une extension de ce “X.”

Ainsi, seul Sukuna peut utiliser ces techniques. Dans la série, Sukuna prononce quelque chose avant de débloquer ses capacités de feu grâce au mot “Ouverture“, mais sa formule n’est pas révélée aux spectateurs. Il utilise alors une flèche enflammée, qui surpasse de loin les capacités de Jogo, pourtant spécialiste dans le domaine. Sukuna dit également qu’il ne trichera pas en révélant sa technique, car cela augmenterait sa puissance.

Il a dû réaliser qu’il n’a pas besoin de faire d’effort supplémentaire face à Jogo, qui est clairement plusieurs fois plus faible que lui. Même dans le manga, lorsque nous avons vu la vraie forme de Sukuna et les horreurs qu’il a déchaînées, la série n’a pas révélé sa véritable capacité.

