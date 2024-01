Jujutsu Kaisen : La technique inattendue de Yuji enfin dévoilée ?

Après avoir fait attendre les lecteurs pendant de longues années, Jujutsu Kaisen a finalement dévoilé la technique de Yuji – et elle est plutôt inattendue. On vous explique tout.

Jujutsu Kaisen a longtemps caché les pouvoirs de son protagoniste Yuji Itadori. Mais le manga étant entré dans sa dernière ligne droite, ce n’était plus qu’une question de semaines avant que la série lâche enfin l’information. C’est désormais choses faite, mais le sort du héros est surprenant. Comme si le système de pouvoirs de l’œuvre de Gege Akutami n’était pas déjà assez complexe, le cas de Yuji est encore plus unique.

N’étant pas né avec une technique innée ou héritée, ses capacités sont limitées. Surtout contre des adversaires redoutables comme Mahito, pour lesquels il a besoin de l’aide de Nobara et Aoi Todo. Mais cela ne signifie absolument pas que Yuji est faible, n’en déplaise à Sukuna.

Une technique inattendue pour Yuji déjà dans le chapitre 244 de Jujutsu Kaisen ?

D’après une théorie de fan, Yuji aurait en fait réussi à maîtriser le Sang perforant.

“Ce sang perforant vient de Yuji. Sukuna dit que c’est la technique de Choso, pas que Choso lui-même l’a utilisée. Bien que ce ne soit pas explicitement montré, c’est Yuji qui a attaqué Sukuna avec le sang perforant ici.”

Là où Choso et Yuji sont techniquement frères, rien n’explique comment l’adolescent aurait pu hériter d’une telle technique. Mais le chapitre 244 de Jujutsu Kaisen semble avoir déjà comblé les trous, présentant un bref flashback avant la bataille contre Sukuna, dans lequel Yuji remercie Noritoshi Kamo de l’avoir formé, précisant au passage à quel point Choso est mauvais dans le rôle d’enseignant.

Ce serait là un indice très clair sur l’apprentissage du jeune homme de la manipulation du sang, prodigué par Noritoshi et Choso. Néanmoins, cela ne signifie pas qu’il s’agit de la seule chose dont Yuji est capable. Car si l’on retourne un peu plus loin dans l’histoire, il y a cette étrange interaction entre le jeune exorciste et Kusakabe, dans le chapitre 222. Un échange qui avait semé la confusion chez les fans, pour finalement être confirmé dans le volume 25 du manga papier.

Yuji et Kusakabe s’entraînaient ensemble, et Yuji semblait vaincre facilement son supérieur. Pourtant, juste après, il s’est adressé à Kusakabe en l’appelant Itadori. Le nouveau tome du manga, récemment publié, a bien confirmé la scène : le duo a bel et bien échangé de corps.

L’auteur Gege Akutami a d’ailleurs ajouté une petite illustration en fin de chapitre de Jujutsu Kaisen, enfonçant le clou : on y voit Kusakabe dans le corps de Yuji, appréciant sa jeunesse.