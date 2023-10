Jujutsu Kaisen : Le retour de Toji Fushiguro dans le Drame de Shibuya expliqué

Toji Fushiguro, papa de Megumi, a fait son retour dans l’anime Jujutsu Kaisen, en plein arc du Drame de Shibuya. Mais comment un personnage décédé a-t-il pu revenir ? On vous explique tout.

Malgré son statut d’antagoniste secondaire, Toji Fushiguro est l’un des personnages les plus populaires de Jujutsu Kaisen. Il est le père de Megumi et a fait ses débuts dans l’arc du passé de Gojo. Né avec un corps sans énergie maudite, il a en échange acquis une force monstrueuse et des sens plus aiguisés que la moyenne.

Cependant, le clan conservateur Zenin valorisant avant tout les techniques et l’énergie maudite, Toji a été ostracisé jusqu’à quitter définitivement le clan. Il est alors devenu le chasseur d’exorcistes qu’on connaît désormais. Ses actions le mèneront jusqu’à croiser la route de Gojo Satoru et sa protégée Riko Amanai, qu’il assassinera. Ce sera son dernier méfait : le futur sensei des héros de Jujutsu Kaisen le punit en le tuant à son tour.

La saison 2 de Jujutsu Kaisen couvre également l’arc du Drame de Shibuya, où Toji Fushiguro réapparaît pour profiter lui aussi du champ de bataille. On vous explique comment il est revenu à la vie et quel est son rôle dans l’arc.

Attention : cet article contient des spoilers majeurs du manga Jujutsu Kaisen.

Toji a été invoqué par la maître des fléaux Ogami dans l’arc du Drame de Shibuya. Ogami s’est alliée à Kenjaku, le faux Geto, dans l’espoir de pouvoir commettre des crimes en toute impunité une fois Gojo scellé par la Lisière du Supplice. Sa technique innée lui permet de transformer une personne consentante, ou elle-même, en un individu déjà décédé.

Dans l’arc du Drame de Shibuya, elle utilise le corps de son petit-fils adoptif pour invoquer Toji Fushiguro. Ogami n’invoque que les informations du corps, pas de l’âme. Cela permet au métamorphe d’utiliser les capacités physiques du défunt, sans réveiller sa personnalité.

Cependant, elle devient victime de sa propre technique lorsqu’elle invoque Toji Fushiguro, bien plus fort mentalement er physiquement. Toji retrouve rapidement sa conscience et prend le contrôle du corps qu’on lui a servi sur un plateau d’argent : après avoir refusé d’obéir aux ordres d’Ogami, il lui explique qu’il a réussi à vaincre l’âme de son petit-fils. Toji tue rapidement la vieille femme et se déplace librement dans Shibuya.

Que se passe-t-il pour Toji dans l’arc du Drame de Shibuya ?

Nanami, Megumi, Maki et Naobito Zenin peinent contre Dagon et son extension de territoire. Territoire qui n’est visiblement pas un problème pour Toji, qui pénètre dans l’espace sans rencontrer la moindre difficulté.

Il tue facilement le fléau Dagon, pourtant classé S, à l’intérieur de son propre territoire. Ensuite, Toji reconnaît Megumi et l’éloigne de la scène. Megumi était trop jeune lorsque l’antagoniste est parti, il ne reconnaît donc pas son père.

Père et fils se battent brièvement avant que la série ne révèle la véritable raison pour laquelle Toji a vendu Megumi au clan Zenin : Toji savait que le clan étant en déclin, il s’intéresserait à Megumi, l’héritier de leur technique innée légendaire. Toji, incapable de s’occuper d’un enfant si jeune, l’avait alors vendu à un prix astronomique.

Dès que Toji se souvient du passé, il demande à Megumi son nom. Le Tueur d’Exorcistes se dit ensuite heureux que Megumi n’ait pas le nom de famille Zenin, ce qui signifie que Gojo l’a sauvé du clan et de ses ambitions tordues. Ne souhaitant pas mettre en danger la vie de Megumi en perdant le contrôle, Toji se poignarde finalement au niveau de la tête.

Pour la deuxième fois, le personnage disparaît sans avoir pu révéler son identité à son fils. Cependant, cette deuxième mort libère Toji de sa plus grande crainte. En effet, avant de perdre face à Gojo, le Tueur d’Exorcistes avait mis de côté sa fierté pour lui demander de sauver Megumi, sans savoir si son adversaire tiendrait parole.

