Jujutsu Kaisen : Pourquoi Shoko ne pourra jamais soigner Nobara

La saison 2 de Jujutsu Kaisen frappe durement les fans, et la disparition récente de Nobara vient les achever. D’autant plus que l’exorciste ne pourra pas être soignée par Shoko : on vous explique pourquoi.

Le Drame de Shibuya dans Jujutsu Kaisen est clairement l’arc le plus brutal de la série animée à ce jour. Le compteur de victimes ne fait que grimper dans les deux camps, et même les personnages les plus appréciés de l’anime succombent à la plume de l’auteur Gege Akutami et des animateurs du studio MAPPA.

Malgré les avertissements de Nanami, Nobara a tenu bon et continué à se battre dans Shibuya. Elle a refusé de quitter la zone de guerre, sachant que ses amis y risquaient leur vie. Malheureusement, c’est sa loyauté pour ses camarades qui la mène sur le chemin de son ultime adversaire, Mahito.

La jeune fille a certes des soins d’urgence dans les temps grâce au sort inné d’Arata Nitta, qui arrête le cours du temps sur les blessures, elle risque bien de ne jamais revenir. Et ce, même si la meilleure utilisatrice du Sort Inversé, Shoko, se trouve dans Shibuya. On vous explique pourquoi.

Attention : cet article contient de légers spoilers du manga Jujutsu Kaisen !

Shoko risque de ne jamais pouvoir guérir Nobara dans Jujutsu Kaisen

Le problème ne réside en réalité pas dans les capacités de Shoko. En termes de Technique innée, personne ne peut la surpasser, pas même le grand Satoru Gojo.

Son secret ? Elle est dépeinte comme l’une des très rares exorcistes à pouvoir utiliser sur les autres le Sort Inversé, une technique capable de sauver des blessures parfois mortelles. Toutefois, même Shoko ne peut pas aller contre l’Altération de Mahito.

En effet, le sort du fléau modifie directement la forme de l’âme de ses cibles. Cette altération de l’âme se répercute ensuite sur le corps, causant des dommages irrémédiables. Après avoir transformé Junpei devant Yuji, Mahito avait regretté sa décision et pensé qu’il aurait été plus avisé de simplement le blesser plutôt que d’utiliser sa technique. Ainsi, Yuji aurait pu convaincre Sukuna de prendre le contrôle de son corps pour guérir Junpei avec le Sort Inversé.

Mahito n’a alors pas insisté, conscient qu’utiliser l’Altération avait signé l’arrêt de mort de sa victime. Si un expert comme Sukuna ne peut pas aller à l’encontre du sort du fléau, alors Shoko ne pourra rien faire non plus.

Mais les chances de Nobara sont-elles tout à fait nulles ? Ses blessures sont graves, mais elle a reçu des premiers soins presque instantanément. Après avoir arrêté son saignement, Arata Nitta ne s’est pas éternisé et l’a emmenée avec lui pour un éventuel traitement.

Nobara a juste purement et simplement disparu après l’incident, et le manga n’a jamais donné de ses nouvelles. Malgré tout, il aurait été très étrange que Gege Akutami ait choisi de faire planer un doute concernant le personnage pour finalement faire machine arrière et annoncer en douce qu’elle est décédée pour de bon.

Il faudra sûrement attendre encore pour obtenir de ses nouvelles, et avoir le fin mot de son histoire dans Jujutsu Kaisen.