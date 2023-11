Jujutsu Kaisen saison 2 : Est-ce que Nobara meurt dans le Drame de Shibuya ?

À Shibuya, Nobara affronte le pire ennemi de Yuji, Mahito. Survivra-t-elle à un combat contre quelqu’un d’aussi fort ?

La situation à Shibuya continue de se détériorer. La saison 2 de Jujutsu Kaisen a récemment présenté la mort déchirante de Nanami. Cependant, il est impossible de prédire ce qui va se passer ensuite puisque chaque nouvel épisode nous montre une situation qui va en se déteriorant.

Après la disparition de Nanami, Yuji se bat contre le vilain le plus détesté de Jujutsu Kaisen, Mahito. Mais il n’est pas le seul, car Nobara se bat également contre le double du fléau. Et bien qu’il ne s’agisse que d’un clone, il reste toujours incroyablement fort.

Mahito réalise que Nobara est l’amie de Yuji, et donc que la tuer plongerait Yuji encore plus dans le désespoir. L’épisode à venir montrera le combat entre les jeunes exorcistes et l’adversaire redoutable. Y aura-t-il des morts ?

Attention : cet article contient des spoilers du manga !

Nobara Kugisaki meurt-elle dans l’arc du Drame de Shibuya de Jujutsu Kaisen ?

La mort de Nobara est très fortement suggérée dans le manga, dans l’arc du Drame de Shibuya.

Toute forme d’attaque physique est pratiquement inutile sur Mahito. Cependant, la Résonance de Nobara peut atteindre directement l’âme et le corps de sa cible. Cela fait d’elle l’ennemie naturelle de Mahito, tout comme Yuji. Dans l’épisode 19 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, Nobara et Yuji uniront leurs forces pour vaincre un ennemi commun.

Cependant, peu après, Mahito effleurera le visage de Nobara. Nobara touche son visage, et le manga présente ensuite un flashback sur l’enfance de la jeune fille à la campagne. La série montre aussi Saori, qui se demande comment va Nobara. L’exorciste se remémore également ses jours avec Yuji, Gojo et Megumi. Après la fin du flashback, Nobara demande à Yuji de dire à tout le monde que “ce n’était pas si mal” avant de s’effondrer.

La moitié de son visage et de sa tête sont détruits, donc ses blessures sont fatales. Néanmoins, à ce moment-là, Aoi Todo et Aarata Nitta arrivent sur les lieux. La technique d’Arata lui permet d’arrêter le saignement, mais il ne peut pas la guérir. Après lui avoir donné les premiers soins, il l’emmène donc pour recevoir un vrai traitement dès que possible. Mais il ne peut pas sentir son pouls et craint qu’elle ne survive pas.

C’est la dernière fois que le manga a révélé son état. Même après tant d’années, on ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé. Il est peu probable que l’auteur Gege Akutami la ramène si tard dans la partie, mais le mangaka aimant les retournements de situation, il faut tout de même s’attendre à tout. Officiellement et en attendant, le personnage semble bien ne pas avoir survécu à Shibuya.