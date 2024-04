Le chapitre 258 de Jujutsu Kaisen expliquera enfin le “sort des âmes” de Yuji

Les spoilers du chapitre 258 de Jujutsu Kaisen résolvent enfin le mystère entourant la permutation d’âmes de Yuji : voici tout ce que vous devez savoir.

La bataille contre l’ennemi le plus puissant de Jujutsu Kaisen atteint des sommets, et le manga de Gege Akutami enchaîne révélation sur révélation. On connaît désormais les véritables origines de Yuji, qui a de plus révélé son aptitude à exécuter un sort proche de celui de Sukuna… mais ça ne s’arrête pas là.

Les spoilers du chapitre 258 de Jujutsu Kaisen sont sortis, et permettent de mieux comprendre un point d’intrigue qui avait pu perturber de nombreux lecteurs : quel est le secret derrière l’étrange permutation des âmes dont est capable le héros ? L’auteur a enfin offert une explication, particulièrement bienvenue alors que protagoniste et antagoniste s’affrontent violemment.

Attention : cet article contient des spoilers du chapitre 258 de Jujutsu Kaisen, pas encore paru.

Les spoilers du chapitre 258 de Jujutsu Kaisen permettent de comprendre que l’âme de Yuji peut changer de corps grâce à la technique de Ui Ui.

En effet, Ui Ui peut bouger tout ce qu’il a marqué, qu’il s’agisse d’un objet ou d’une âme, la seule condition étant de se trouver dans les environs de sa cible. Son explication un peu enfantine permet de visualiser le corps comme un emballage cadeau, et l’âme comme le contenu du cadeau : pour permuter l’intérieur de l’emballage, il faut la permission des personnes concernées.

Le garçon ajoute qu’il peut échanger l’intérieur de la boîte sans l’ouvrir, de sorte qu’on ne puisse pas savoir si l’âme a été altérée ou non. Kusakabe, quant à lui, précisera que si Yuji peut utiliser les techniques de Sukuna, c’est parce que le roi des fléaux les a utilisées alors qu’il se trouvait dans son corps : ce dernier s’en est alors imprégné, les conservant dans sa mémoire musculaire.

Kusakabe aurait utilisé le même procédé pour lui “apprendre” sa technique du Territoire Simple. On peut donc en déduire que ces permutations lui ont permis de retenir les techniques d’autres personnages. En se renforçant de cette manière, le jeune homme se retrouve grandi, et est capable de tenir tête à Sukuna.

Si le fameux “sort des âmes” n’appartient donc pas à Yuji, le chapitre 258 de Jujutsu Kaisen semble toutefois confirmer que le jeune homme a la particularité d’apprendre les techniques de tous ceux qui “empruntent” son corps : un peu comme les Fœtus des Neuf Phases qu’il a ingérés, pour ainsi s’approprier la Manipulation des Hématies.