Gloutons et Dragons : date de sortie, intrigue, trailer, tout ce qu’il faut savoir

Il est temps d’enfiler le tablier et brandir les haches de guerre : Gloutons et Dragons s’apprête à envahir nos écrans. Date, images, intrigue et bande-annonce, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur cet anime qui s’annonce excellent !

Gloutons et Dragons est l’une des adaptations anime les plus attendues pour cette nouvelle année 2024. Et à raison : ne vous laissez pas abuser par le genre fantasy qui pourrait être considéré comme banal de nos jours, car ici nos héros sortent de l’ordinaire. De l’humour, une histoire et un objectif originaux, cette nouvelle pépite sera en plus adaptée par un studio de haute volée.

Inspirée du manga comique du même nom et signé Ryoko Kui, cette série d’aventures culinaires va clairement vous mettre l’eau à la bouche. Mais attention : ici, on expérimente, et les recettes seront clairement bizarres… et monstrueuses.

Gloutons et Dragons sera diffusé sur Netflix le 4 janvier 2024.

Le 15 décembre, la page Twitter officielle de Gloutons et Dragons a effectivement annoncé que la série serait diffusée sur Netflix le 4 janvier.

“NOUVELLE AFFICHE OFFICIELLE DE L’ANIME / Présentation de notre TOUTE NOUVELLE affiche de l’anime mettant en vedette les membres du groupe #deliciousindungeon ! / Gloutons et Dragons arrive le 4 janvier 2024 sur Netflix et sera diffusé en deux cours consécutifs.“

Et ce n’est pas tout : le 21 décembre, Netflix a confirmé qu’une version en doublage serait également diffusée, incluant des pays anglophones mais aussi le Brésil, la Thaïlande, l’Espagne, l’Allemagne… ou encore la France !

Intrigue de Gloutons et Dragons

Ce nouvel anime adapte le manga du même nom de Ryoko Kui, qui a été publié de février 2014 à septembre 2023.

Situé dans un monde fantastique où des monstres terrifiants se cachent dans des donjons, l’histoire suit un jeune homme nommé Laios. Après que sa jeune sœur ait été emportée par un dragon, Laios et ce qu’il reste de son groupe partent à son secours. Mais ils vont devoir faire face à un autre danger, tout aussi redoutable : ils ont perdu la plupart de leurs provisions et la faim risque bien de devenir leur pire ennemi.

Pour surmonter cela, Laios décide d’emprunter une voie non conventionnelle et de trouver toute leur nourriture à l’intérieur du donjon – y compris en mangeant les monstres ! Avec l’aide d’un nain nommé Senshi, ils se lancent dans un raid pas comme les autres et cuisinent de délicieux repas en chemin.

Distribution et équipe de Gloutons et Dragons

C’est le studio Trigger qui rempile dans cette collaboration avec Netflix, après avoir signé Cyberpunk : Edgerunners ou d’autres œuvres emblématiques telles que Kill La Kill. On peut donc s’attendre à une animation aux petits oignons, et un ton bien décalé, faisant honneur au matériau de base.

Yoshihiro Miyajima (Kiznaiver) est à la réalisation de l’anime, Kimiko Ueno (EDEN) supervise les scénarios, et Naoki Takeda conçoit les personnages. Enfin, c’est Yasunori Mitsuda, compositeur de bandes-son pour des jeux comme Xenoblade Chronicles ou Final Fantasy, qui s’occupera de la musique.

Pour ce qui est des voix japonaises, la distribution est la suivante :

Kentaro Kumagai dans le rôle de Laios

Sayaka Senbongi dans le rôle de Marcille

Asuna Tomari dans le rôle de Chilchuck

Hiroshi Naka dans le rôle de Senshi

Saori Hayami dans le rôle de Falin

Akira Miki dans le rôle de Namari

Shinji Kawada dans le rôle de Shuro

Rie Takahashi dans le rôle de Rinsha

Miyu Tomita dans le rôle de Mickbell

Wataru Kato dans le rôle de Kabru

Yuya Hirose dans le rôle de Holm

Toru Nara dans le rôle de Kuro

Y a-t-il une bande-annonce pour Gloutons et Dragons ?

Oui : la deuxième bande-annonce complète de Gloutons et Dragons a été publiée le 22 décembre 2023. Vous pouvez la voir ci-dessous.

Rempli de personnages colorés, de monstres terrifiants (et délicieux) et d’aventures culinaires, Gloutons et Dragons rejoindra la liste des séries d’animation de Netflix à ne pas manquer.

Gloutons et Dragons promet donc déjà un menu étoilé, à la hauteur des sorties animes du mois de janvier 2024.