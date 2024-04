Le film Yuri on Ice tant attendu est officiellement annulé

Alors que les fans attendaient depuis longtemps le retour de Yuri on Ice sur leurs écrans, MAPPA a récemment annoncé que le film d’animation prévu depuis plusieurs années a finalement été annulé.

Suite à ses débuts en 2016, Yuri on Ice est rapidement devenu l’un des animes de sport les plus populaires auprès des fans. C’est pourquoi nombre d’entre eux étaient plus qu’impatients de découvrir le film d’animation annoncé il y a quelque temps déjà, intitulé Yuri on Ice : Ice Adolescence.

Un film qui a finalement été annulé par MAPPA, le studio d’animation à l’origine du projet. En effet, après près de 7 ans de production, le film d’animation Yuri on Ice a été définitivement abandonné par le studio nippon, sans aucune perspective de reprise future.

Se concentrant sur le patinage artistique, l’anime avait été salué par la critique pour sa représentation de la santé mentale et de la communauté LGBTQ+. Et en plus des thèmes abordés par l’œuvre, les critiques et les spectateurs avaient également été séduits par l’intrigue, mettant notamment en avant la qualité d’écriture des personnages, ainsi que par le niveau de l’animation.

Après son grand succès, MAPPA avait annoncé en 2017 un film d’animation, devant alors faire office de préquel à l’anime d’origine. Yuri on Ice : Ice Adolescence devait ainsi retracer les jeunes années de Viktor Nikiforov, alors champion du monde de patinage artistique.

Cependant, très peu de mises à jour sur la production ont été faites depuis. Malgré la demande et l’enthousiasme de la communauté des fans, le développement du film n’a pas beaucoup avancé. Ce n’est qu’en 2019 que MAPPA a donné au monde un aperçu de ce que serait le film Yuri on Ice.

Une bande-annonce du film a été publiée en janvier 2019 au Japon. Cependant, cette bande-annonce n’a été rendue disponible pour le reste du monde qu’en novembre 2020. Bien que la sortie de la bande-annonce semblait prometteuse, elle n’a été suivie d’aucune nouvelle mise à jour.

Les fans attendaient le film Yuri on Ice depuis des années, espérant avoir droit à une animation du même acabit qui sublimerait une histoire tout aussi émouvante. Mais l’avancement du projet a été suffisamment lent pour tuer une grande partie de l’engouement autour de celui-ci.

En avril 2024, MAPPA a finalement fait une déclaration officielle et annoncé l’annulation définitive du film. Le studio a publié des excuses sur le site officiel du film. Remerciant les spectateurs pour leur soutien, le studio s’est excusé de ne pas avoir pu répondre aux attentes des fans.

“Le comité de production et le personnel ont constamment discuté pour créer et livrer le film, mais en raison de diverses circonstances, nous avons dû prendre la difficile décision d’arrêter la production”, explique le studio, qui tente de justifier les raisons de cette annulation.

Si cette nouvelle a été un coup dur pour de nombreux fans qui l’attendaient avec impatience, certains pressentaient déjà que le projet de film finisse par être abandonné après tant d’années. Il n’empêche que son annulation reste un coup dur pour les fans de la franchise qui espéraient pouvoir se replonger dans l’univers de Yuri on Ice.

Mais les fans d’animes pourront se consoler avec le prochain film d’animation Look Back, adapté du manga éponyme de Tatsuki Fujimoto (Chainsaw Man), un film qui s’annonce d’ores et déjà très émouvant si l’on se fie aux réactions des fans suite à la dernière bande-annonce.