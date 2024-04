15 animes gratuits en mai sur Crunchyroll : Solo Leveling, Haikyu, Frieren…

Pour son événement Ani-May, Crunchyroll va proposer gratuitement pas moins de 15 animes d’exception : on vous explique tout.

En mai, regardez ce qu’il vous plaît ! C’est ce que semble nous dire Crunchyroll pour son événement “Ani-May“, dont l’objectif est de promouvoir l’animation japonaise. À l’occasion de cette seconde édition, le géant de l’anime a vu les choses en grand : ce sont 15 séries sous licence qui vont être disponibles gratuitement, et donc sans abonnement (avec toutefois des publicités).

Et une chose est certaine, on ne s’est pas moqué des spectateurs : les titres comptent parmi les plus grandes franchises, ou se sont démarqués pour leur très bonne qualité. Frieren avait ainsi marqué les esprits avec une première saison digne des meilleurs animes de 2023, comme l’avait fait avant lui Vinland Saga dès sa première sortie.

Vous pouvez retrouver la liste des 15 animes disponibles gratuitement en mai ci-dessous :

Blue Exorcist

Bungo Stray Dogs

Chainsaw Man

Dr. STONE

Frieren

GOBLIN SLAYER

Haikyu!!

Heaven’s Official Blessing

Hell’s Paradise

Miss Kobayashi’s Dragon Maid

Rent-a-Girlfriend

Solo Leveling

Tokyo Ghoul

Tokyo Revengers

VINLAND SAGA

Parmi les séries – qui méritent toutes le coup d’œil -, on note également la présence de Solo Leveling, nouveau hit de ce début d’année qui reprend le webtoon iconique du même nom, et dont la saison 2 a d’ores et déjà été annoncée. On peut aussi remarquer la présence de Haikyu!!, dont le prochain long-métrage ne tardera plus à débarquer dans les salles françaises.

Ce sera l’occasion de se remettre à jour pour les supporters, avant le match ultime entre les lycées Karasuno et Nekoma. Ou, tout simplement, de découvrir une série d’exception qui donnera envie aux spectateurs de se mettre au volley.

