XDefiant dispose-t-il d’un mode Recherche & Destruction ?

Vous vous demandez si XDefiant propose le célèbre mode Recherche & Destruction de Call of Duty ? Vous êtes alors au bon endroit.

XDefiant, développé par Ubisoft San Francisco, est un jeu de tir à la première personne free-to-play qui vise à concurrencer Call of Duty. Grâce à plusieurs tests et sessions ouvertes, la communauté connaît déjà bien le gameplay, les modes disponibles, les factions et autres contenus.

Mais une chose que les fans se demandent, c’est si l’emblématique mode Recherche & Destruction de Call of Duty sera présent dans le jeu d’Ubisoft. Voici la réponse.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

XDefiant propose-t-il un mode Recherche & Destruction ?

Non, XDefiant ne propose pas de mode Recherche & Destruction à son lancement le 21 mai 2024. À la place, vous pouvez choisir parmi Domination, Hot Shot, Occupy, Escort et Zone Control. Le jeu inclut également cinq factions, chacune avec des capacités uniques liées à la guérison, au piratage et aux dégâts, entre autres.

Quand le mode Recherche & Destruction arrivera-t-il sur XDefiant ?

Le mode Recherche & Destruction sera ajouté dans les prochaines saisons, comme l’a confirmé le producteur exécutif du jeu, Mark Rubin, sur X/Twitter.

En juin 2023, Rubin a reconnu la forte demande pour ce mode durant la bêta. Ce n’est pas la priorité principale des développeurs pour le moment, mais ils travaillent déjà dessus et il pourrait être disponible lors de la Saison 1 ou 2.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour l’instant, aucune date de sortie définitive pour le mode Recherche & Destruction de XDefiant n’est connue. De plus, ce mode à une vie unique pourrait être nommé différemment lors de sa sortie officielle.

Nous mettrons à jour cet article avec les dernières informations, alors n’oubliez pas de revenir régulièrement.