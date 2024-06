XDefiant dispose-t-il d’un mode Match à mort par équipe ?

XDefiant propose une grande variété de modes de jeu. Mais en tant que jeu de tir à la première personne, beaucoup se demandent si le titre d’Ubisoft inclut le mode emblématique du Match à mort par équipe. Voici tout ce que vous devez savoir.

À l’instar d’autres FPS, XDefiant propose une tonne de modes de jeu dans lesquels les joueurs peuvent se plonger. Alors que certains joueurs apprécient les modes basés sur des objectifs, tous ne cherchent pas à accomplir des missions en jeu.

C’est là que le Match à mort par équipe se distingue des autres. En conservant l’aspect d’équipe, ce mode permet aux joueurs de se concentrer sur un seul objectif, éliminer les joueurs adverses.

Mais, XDefiant propose-t-il le Match à mort par équipe ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Le Match à mort par équipe arrive-t-il dans XDefiant ?

Les développeurs de XDefiant ont annoncé que le Match à mort par équipe sera ajouté le 21 juin 2024 à 19h00. Cette information a été confirmée dans un post sur X/Twitter des développeurs le 18 juin 2024.

XDefiant : explication du mode Match à mort par équipe

Le Match à mort par équipe de XDefiant est un mode de jeu dans lequel deux équipes s’affrontent pour atteindre le plus grand nombre de kills et atteindre le seuil final, généralement fixé à 75 ou 100. Nous mettrons à jour cette section une fois que les développeurs de XDefiant annonceront le seuil de ce mode.

Ce mode n’implique aucun objectif à capturer ou escorter. Il se concentre uniquement sur l’élimination des adversaires et la réalisation de séries de kills.

En offrant un mode MME dédié, les joueurs peuvent pleinement se consacrer à un combat direct sans compromettre l’expérience des autres modes de jeu. En effet, certains joueurs se plaignaient que, dans les modes basés sur des objectifs, d’autres ignoraient les tâches à effectuer en jeu et jouaient comme s’il s’agissait d’un Match à mort par équipe.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur le Match à mort par équipe dans XDefiant. Assurez-vous d’avoir les meilleurs paramètres de manette et audio pour détecter facilement les ennemis sur n’importe quelle carte et réaliser le plus de kills possible quand ce mode sera disponible.

