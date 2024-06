Mode Ranked XDefiant : cartes, modes et plus

Le mode Ranked est une attraction majeure pour tous les FPS et avec XDefiant, Ubisoft cherche à capter l’attention des joueurs compétitifs. Voici alors tout ce qu’il faut savoir sur ce mode.

XDefiant est le nouveau FPS d’Ubisoft, visant à être un shooter plus proche de Call of Duty comparé à Rainbow Six Siege, plus tactique.

Comme d’autres FPS, XDefiant proposera divers modes de jeu pour tester votre habileté. L’un de ces modes est la Ranked, un mode compétitif qui permet de mesurer vos compétences contre les meilleurs des meilleurs.

Voici alors tout ce que vous devez savoir sur ce mode.

Sommaire

Le mode Ranked de XDefiant n’est pas disponible au lancement, cependant, une version d’essai le remplace. Cela donne aux fans un aperçu de ce qu’ils peuvent attendre lorsque l’expérience complète arrivera dans la Saison 1, le 2 juillet.

Ubisoft a mentionné que les nouvelles de la Saison 1 seront en ligne le 1er juillet, soit un jour avant le lancement de la saison. Nous mettrons donc à jour cette section avec de nouvelles informations dès qu’elles seront disponibles.

Système de matchmaking du mode Ranked de XDefiant : explication du SBMM

L’équipe de développement a confirmé que le mode Ranked de XDefiant comprendra un matchmaking basé sur les compétences (SBMM) pour créer des lobbys compétitifs en “priorisant des parties de qualité.”

Pour y parvenir, ils ont confirmé que le système de matchmaking du mode, SBMM, privilégiera les points de rang des joueurs (SR), mais prendra également en compte les facteurs suivants : taille du groupe, région, dispositif d’entrée et plateforme.

Progression du mode Ranked de XDefiant

Ubisoft Le système de progression du mode Ranked de XDefiant introduira différents niveaux que les joueurs pourront gravir.

La bande-annonce de la Saison 1 de XDefiant a donné un aperçu du système de progression du mode Ranked. On dirait que les joueurs peuvent avancer à travers des niveaux et gagner des badges, chaque niveau offrant des récompenses différentes.

D’après les designs des badges, il semble que les niveaux soient divisés en Bronze, Argent, Or, Rubis, Émeraude, Diamant et Améthyste. Cependant, cela reste non confirmé. Ce que nous savons de la bande-annonce, c’est qu’il y a un badge spécial réservé aux 500 meilleurs joueurs.

Cartes et modes du mode Ranked de XDefiant

Puisque le mode Ranked n’est pas encore disponible, nous n’avons pas tous les détails sur ce à quoi s’attendre en termes de cartes et de modes. Cependant, la version d’essai de ce mode donne aux fans un aperçu de ce qu’ils peuvent attendre.

Attendez-vous à ce que la version finale du mode Ranked reflète la version d’essai, bien que la sélection de cartes et modes soit encore inconnue. Voici les cartes et modes actuellement disponibles dans le jeu :

Cartes XDefiant : Arena, Attica Heights, Dumbo, Echelon HQ, Emporium, Liberty, Mayday, Meltdown, Midway, Nudleplex, Pueblito, Showtime, Times Square

: Arena, Attica Heights, Dumbo, Echelon HQ, Emporium, Liberty, Mayday, Meltdown, Midway, Nudleplex, Pueblito, Showtime, Times Square Modes XDefiant : Occupation, Domination, Escote, Contrôle de zone

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur le mode Ranked de XDefiant. En attendant son lancement, consultez nos autres guides du FPS d’Ubisoft ci-dessous :

