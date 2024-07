Les joueurs de XDefiant qualifient la Saison 1 d’injouable à cause d’une capacité dévastatrice

La Saison 1 de XDefiant est maintenant en ligne et si la mise à jour accompagnant cette saison devait initialement nerf l’Arachnobot, de nombreux joueurs qualifient désormais le jeu d’”injouable” car la situation a empirée.

Alors que de nombreux nouveaux contenus ont été ajoutés pour la Saison 1 de XDefiant, une importante mise à jour a également été déployée. Dans le patch note du 2 juillet, Ubisoft a détaillé plusieurs nerfs pour la capacité controversée de l’Arachnobot. D’une part, son temps de recharge a presque doublé, et d’autre part, cet équipement embêtant ne cible plus un joueur qui a déjà été touché par un autre Arachnobot.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, ce qui n’a pas été mentionné, c’est que l’Arachnobot ne peut plus être retiré manuellement de votre visage. Auparavant, il suffisait de baisser la tête et de tirer avec votre arme pour endommager le robot et le retirer rapidement. Avec cette contre-mesure désormais impossible, de nombreux joueurs critiquent la mise à jour de la Saison 1, affirmant que XDefiant est maintenant “injouable” à cause de cette capacité de la faction DeadSec.

Lorsque la capacité de l’Arachnobot est déployée, vous avez trois moyens principaux pour y faire face. Le premier est de simplement tirer dessus lorsqu’il est au sol, si vous réagissez rapidement. Le second est de pirater la capacité, si vous jouez également en tant que personnage DeadSec avec la capacité Piratage. Le dernier est de réaliser une attaque de mêlée au timing parfait, en frappant le robot lorsqu’il saute vers vous.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si vous échouez à ces trois options, l’Arachnobot s’accroche alors à votre visage, couvrant votre écran et vous laissant sans défense pendant quelques secondes. Comme vous pouvez l’imaginer, cela a agacé la communauté depuis le début de la pré-saison, et désormais, la situation est à son paroxysme.

“L’Arachnobot a besoin d’un correctif immédiat“, a exigé un joueur sur Reddit. “C’est vraiment injouable. Vous ne pouvez littéralement plus le contrer. Le jeu est injouable comme ça quand tout le monde utilise l’Arachnobot.“

“Le jeu est littéralement cassé“, a convenu un autre joueur. “Je regarde plus souvent le dessous d’une araignée que je ne tire sur quelqu’un.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un autre fil de discussion sur le subreddit du jeu a exprimé le même sentiment, dénonçant la récente augmentation des joueurs DeadSec suite à la mise à jour de la Saison 1, tous cherchant à exploiter la capacité de l’Arachnobot tant qu’elle est aussi puissante.

“C’est une capacité incroyablement dénuée de compétences qui mène presque à chaque fois à un kill garanti“, se sont-ils plaints.

Pour aggraver les choses, XDefiant n’impose aucune limitation sur les personnages. En théorie, vous pourriez avoir une équipe entière de personnages DeadSec utilisant tous la capacité de l’Arachnobot. Le spam constant et le manque de contres laissent ainsi la communauté de XDefiant plus que frustrée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les développeurs n’ont pas encore abordé ce problème, mais avec de nombreux joueurs réclamant un correctif immédiat, il se pourrait que des nouvelles arrivent prochainement.