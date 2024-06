Les joueurs de XDefiant attendent désespérément la suppression de cette capacité frustrante

L’Arachnobot est une capacité de DedSec dans XDefiant qui vous rend sans défense contre les tirs ennemis en vous étourdissant. Cependant, les joueurs trouvent cela agaçant et souhaitent que cette capacité soit supprimée.

La seule façon de contrer l’Arachnobot est de lui tirer dessus lorsqu’il est sur votre visage, et même si vous réussissez, il y a une chance qu’il vous attaque à nouveau en raison d’un bug.

En plus de l’étourdissement, vous serez également ralenti dès qu’il s’approche de vous, ce qui en fait une capacité un peu trop puissante par rapport aux autres actuellement disponibles dans le jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’utilisateur de Reddit ‘Connnooorr’ a déclaré que l’Arachnobot n’avait “aucune place dans ce jeu” et a partagé une vidéo où il utilise la compétence Ultime de Phantom avant d’être étourdi et éliminé par un Arachnobot, ce qui a provoqué une grande frustration.

D’autres joueurs ont également partagé leur expérience et ont tous unanimement convenu que l’Arachnobot était extrêmement “agaçant” dans le jeu.

Un joueur a partagé, “L’Arachnobot est agaçant, mais être ralenti avant qu’il ne s’attache à vous est encore pire” tandis qu’un autre a ajouté, “En tant que quelqu’un qui utilise principalement l’Arachnobot, je suis d’accord qu’il devrait recevoir un nerf.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

D’autres pensent qu’un nerf ne résoudra pas le problème et souhaitent qu’il soit complètement supprimé. Un joueur a notamment déclaré : “Il devrait être changé pour quelque chose d’autre, ce n’est pas amusant à utiliser et ce n’est pas non plus amusant à affronter“, tandis qu’un autre a déclaré, “Supprimez-le du jeu.“

Bien que l’Arachnobot soit conçu pour contrer d’autres capacités dans le jeu, de nombreux autres joueurs estiment que c’est une compétence bon marché qui garantit une élimination toutes les 30 secondes dans XDefiant dans son état actuel.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avec l’arrivée de la Saison 1 le 2 juillet, les joueurs espèrent que les développeurs aborderont le problème, tout comme ils ont ajusté les problèmes d’XP d’arme et de maîtrise.